Stablecoin devi Tether Bitcoin madenciliğinde liderliği istiyor

Stablecoin devi Tether Bitcoin madenciliğinde liderliği istiyor
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USDT ihraççısı Tether CEO'su Paolo Ardoino, şirketin 2025 sonunda dünyanın en büyük Bitcoin madencisi olacağını açıkladı. 100.000'den fazla Bitcoin portföyü bulunan stablecoin devi, 10 milyar dolarlık yatırımını korumak için madencilik operasyonlarını stratejik güvenlik aracı olarak görüyor. Şirket Uruguay, Paraguay ve El Salvador'da 2 milyar dolarlık altyapı kurdu.

Stablecoin sektörünün lider oyuncusu Tether, Bitcoin madenciliğindeki agresif büyüme stratejisi, kripto para dünyasında dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıkıyor. Şirket CEO'su Paolo Ardoino'nun yaptığı açıklamalar, Bitcoin madenciliğinin şirket için sadece ticari bir getiri amacı taşımadığını, asıl hedefin milyarlarca dolarlık Bitcoin yatırımını güvence altına almak için kritik bir güvenlik önlemi olduğunu vurguladı.

Tether Küresel Bitcoin Madencilik Liderliği İçin Kolları Sıvadı

Tether'in Bitcoin madencilik hedefleri arkasında yatan temel motivasyon, şirketin 100.000'den fazla Bitcoin tutan devasa portföyünü koruma ihtiyacından kaynaklanıyor. Paolo Ardoino, "Eğer 1 milyon doların varsa ve bunu ya Bitcoin madenciliğine ya da doğrudan Bitcoin satın almaya kullanmak arasında karar vermen gerekiyorsa, her zaman doğrudan Bitcoin satın alarak daha fazla para kazanırsın." dedi.

Bununla birlikte Tether'in durumunun farklı olduğunu belirten CEO, "Bitcoin'e sahip olduğumuz riskleri göz önüne alındığında, ağın güvenliğinin bir parçası olmak önemli. Gerçekçi olarak, bu yılın sonuna kadar Tether oradaki en büyük Bitcoin madencisi olacak." açıklamasında bulundu.

Şirketin mevcut Bitcoin madencilik gücünü kamuya açıklamaması bu iddialı hedefi değerlendirmeyi zorlaştırıyor. Ancak 2023'ten beri firma Uruguay, Paraguay ve El Salvador'da 15 bölgede enerji üretimi ve madencilik altyapısına 2 milyar dolardan fazla yatırım gerçekleştirdi.

Yatırımlar yeni trafo merkezleri, yenilenebilir enerji yapıları ve kurulu madencilik çiftliklerindeki azınlık hisselerini kapsıyor. 2023'ün sonlarında garanti altına alınan ilk 500 milyon dolar, devam etmekte olan daha geniş, milyarlarca dolarlık genişleme stratejisinin ilk dilimiydi.

Hashrate'e göre mevcut en büyük Bitcoin madencileri arasında 57,3 EH/s ile MARA, 50 EH/s ile CleanSpark, 38,4 EH/s ile IREN, 33,7 EH/s ile Riot Platforms ve 19,1 EH/s ile Core Scientific yer alıyor. Bitcoin'in toplam ağ hashrate'i yaklaşık 810 EH/s olarak tahmin ediliyor.

Bitcoin madenciliği aynı zamanda Ardoino'nun "istikrarlı enerji" olarak tanımladığı daha büyük bir vizyonun parçası. Bu vizyon, Tether'in istikrarlı para, iletişim ve zekâ ile birlikte uzun vadeli toplumsal dayanıklılık için temel gördüğü dört sütundan birini oluşturuyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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