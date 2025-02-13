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Stablecoin devi Tether ABD'de baskısı altında

Stablecoin devi Tether ABD'de baskısı altında
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JPMorgan analistleri, ABD'de önerilen yeni stablecoin düzenlemeleri kapsamında Tether'ın elindeki Bitcoin dahil bazı varlıkları elden çıkarmak zorunda kalabileceğini bildirdi. Şirketin mevcut rezervlerinin yüzde 66 ile yüzde 83'ünün bu düzenlemelere uyduğu belirtilirken, mevcut fiyatlarla 8 milyar dolar değerinde Bitcoin varlığının risk altında olduğu öne sürüldü.

Stablecoin piyasasının en büyük oyuncusu Tether, Avrupa'daki Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemelerinin ardından şimdi de ABD'de ciddi bir zorlukla karşı karşıya kaldı. Temsilciler Meclisi ve Senato'da sunulan iki farklı yasa tasarısı, şirketin rezerv yapısında köklü değişiklikler yapmasını gerektirebilir.

Tether ABD Düzenlemeleri İçin BTC'lerini Satabilir

ABD Kongresi'nde görüşülen STABLE ve GENIUS yasaları, stablecoin ihraççılarına yönelik kapsamlı düzenlemeler getiriyor. JPMorgan analistlerinin raporuna göre Tether'ın mevcut rezervlerinin uyumluluk oranı 2024 ortasından bu yana düşüş gösteriyor.

Tether'in rezervlerinin önemli bir kısmını oluşturan 83.758 Bitcoin, yeni düzenlemeler kapsamında uyumsuz varlık kategorisinde değerlendiriliyor.

Şirket geçen ay yayınladığı 2024 dördüncü çeyrek raporunda, rezerv tamponunun 7 milyar doları aştığını ve yıllık 13 milyar dolar kâr elde ettiğini duyurmuştu. Bu güçlü finansal performansa rağmen yeni düzenlemeler şirketi ABD Hazine bonoları gibi daha istikrarlı varlıklara yönelmeye zorlayabilir.

JPMorgan analistleri, Tether'ın ABD'deki önemli pazar payı nedeniyle bu düzenlemelerin Avrupa'dakinden çok daha büyük bir etki yaratabileceğini öngörüyor. Önerilen düzenlemelerin bu yıl içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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