Haberler

Stablecoin arzı 300 milyar doları aştı ancak büyüme Tether'in lehine

Stablecoin arzı 300 milyar doları aştı ancak büyüme Tether'in lehine
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Toplam stablecoin arzı 300 milyar dolar eşiğini aştı. Tether'in USDT'si son bir ayda 5 milyar doların üzerinde büyürken USDC, USDe ve PYUSD arzı aynı dönemde toplam yaklaşık 4,2 milyar dolar azaldı.

Net kategori büyümesi yaklaşık 900 milyon dolar oldu. Toplam arzın yüzde 0,3'üne denk gelen bu rakam fiili bir durgunluğa işaret ediyor. Sisteme giren her marjinal stablecoin doları itfa edilen bir USDC, USDe veya PYUSD dolarının yerini alan bir USDT doları olarak ortaya çıkıyor.

USDE'NİN ÇÖKÜŞÜ YAPISAL BİR SORUNU YANSITIYOR

USDe'nin düşüşü yapısal bir hikaye taşıyor. Son bir ayda yüzde 28 ve yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 34 gerileyen sentetik dolar Ekim 2025'ten bu yana sürekli çıkışlar yaşıyor. USDe'nin getirisi pozitif süresiz vadeli işlem fonlamasına bağlı ve bu mekanizma 10 Ekim'deki kaldıraç azaltma olayının ardından kripto süresiz vadeli fonlama oranlarının sıkışmasıyla zayıfladı.

Sentetik doların getirisi aşırı teminatlı alternatiflerle rekabet edemiyor. Sky'ın USDS'i yılbaşından bu yana yüzde 48,9 ve World Liberty Financial'ın USD1'i yüzde 33,7 büyüyerek rotasyonun büyük bölümünü absorbe etti. PYUSD'nin arzı da son bir ayda yüzde 13 düşerken kurumsal dağıtım tezi arz büyümesini sürükleyemedi.

BANKA DESTEKLİ YENİ İHRAÇÇILAR BEKLENENİN ALTINDA KALDI

Toplam stablecoin arzı yalnızca USDT büyürken durgunlaştığı bir ortamda banka destekli ve GENIUS Yasası uyumlu yeni stablecoin ihraççıları beklenenden zor bir başlangıç yaptı.

Bu yeni ihraççıların USDT'nin pazar payını doğrudan ele geçirmesi için daha yüksek getiri, daha iyi dağıtım kanalları veya USDT'nin karşılayamayacağı düzenleyici avantajlar sunması gerekiyor. Ancak mevcut ikinci kademe stablecoinlerin hiçbiri henüz bu yetenekleri gösteremedi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Malatya'da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş! Dikkat çeken uyarı

Malatya depremini 2 hafta önceden bilen bir uzman var
Şi'den Trump'a üstü kapalı gönderme! Putin'i kırmızı halıyla karşıladı

Çin liderinden Trump'a tarihi ayar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat

Bu tatbikat değil resmen savaş provası
Genç kız, kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu

Kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu
İngiltere’de çocuk istismarı skandalı! Çete üyelerine 277 yıl hapis

Mide bulandıran ağ sonunda çöktü
Ali Babacan Çin’deki kritik zirvede! Türkiye’den tek davetli isim oldu

Kritik zirveye Türkiye’den davet edilen tek isim oldu

Trump’tan Şara’ya ilginç jest: Görüşmemiz hoş bir koku bıraktı

Trump'tan ilginç jest! Parfüme boğduğu yetmezmiş gibi...
Erdoğan'dan 'Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz' diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin

Spor Bakanı'nın canlı yayındaki sözlerine Erdoğan'dan müdahale
Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi

Depremle sarsılan Malatya'da okullarla ilgili karar verildi