Stablecoin arzı 300 milyar doları aştı ancak büyüme Tether'in lehine

Net kategori büyümesi yaklaşık 900 milyon dolar oldu. Toplam arzın yüzde 0,3'üne denk gelen bu rakam fiili bir durgunluğa işaret ediyor. Sisteme giren her marjinal stablecoin doları itfa edilen bir USDC, USDe veya PYUSD dolarının yerini alan bir USDT doları olarak ortaya çıkıyor.

USDE'NİN ÇÖKÜŞÜ YAPISAL BİR SORUNU YANSITIYOR

USDe'nin düşüşü yapısal bir hikaye taşıyor. Son bir ayda yüzde 28 ve yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 34 gerileyen sentetik dolar Ekim 2025'ten bu yana sürekli çıkışlar yaşıyor. USDe'nin getirisi pozitif süresiz vadeli işlem fonlamasına bağlı ve bu mekanizma 10 Ekim'deki kaldıraç azaltma olayının ardından kripto süresiz vadeli fonlama oranlarının sıkışmasıyla zayıfladı.

Sentetik doların getirisi aşırı teminatlı alternatiflerle rekabet edemiyor. Sky'ın USDS'i yılbaşından bu yana yüzde 48,9 ve World Liberty Financial'ın USD1'i yüzde 33,7 büyüyerek rotasyonun büyük bölümünü absorbe etti. PYUSD'nin arzı da son bir ayda yüzde 13 düşerken kurumsal dağıtım tezi arz büyümesini sürükleyemedi.

BANKA DESTEKLİ YENİ İHRAÇÇILAR BEKLENENİN ALTINDA KALDI

Toplam stablecoin arzı yalnızca USDT büyürken durgunlaştığı bir ortamda banka destekli ve GENIUS Yasası uyumlu yeni stablecoin ihraççıları beklenenden zor bir başlangıç yaptı.

Bu yeni ihraççıların USDT'nin pazar payını doğrudan ele geçirmesi için daha yüksek getiri, daha iyi dağıtım kanalları veya USDT'nin karşılayamayacağı düzenleyici avantajlar sunması gerekiyor. Ancak mevcut ikinci kademe stablecoinlerin hiçbiri henüz bu yetenekleri gösteremedi.