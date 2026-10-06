Solana'dan banka işlemlerini hızlandıracak adım

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Blockchain ağı Solana üzerinde çalışacak açık kaynaklı program, finans kuruluşlarına ortak bir takas altyapısı sunuyor. JPMorgan da menkul kıymet takasındaki uygulamalar ve kurumsal ihtiyaçlar konusunda vakfa görüş verdi.

Vakfın açıklamasına göre geleneksel piyasalarda takas ve saklama kuruluşları üzerinden yürüyen süreç, sermayenin bir ila iki gün boyunca bağlı kalmasına yol açabiliyor. Yeni programla bu sürenin kısaltılması ve işlemlerin blok zinciri üzerinde tek adımda sonuçlanması hedefleniyor.

VARLIK VE ÖDEME AYNI ANDA EL DEĞİŞTİRECEK

Sistemin merkezinde, menkul kıymet işlemlerinde kullanılan ödeme karşılığı teslim yöntemi bulunuyor. Solana DvP'de satılan varlık ile karşılığındaki ödeme birlikte aktarılıyor. İşlemin iki tarafı da tamamlanamazsa transfer gerçekleşmiyor.

Bu yapı, bir tarafın ödeme yapmasına rağmen varlığı alamaması veya varlığı teslim edip parasını alamaması riskini gidermeyi amaçlıyor. Solana Vakfının dijital varlıklardan sorumlu ürün yöneticisi Catherine Gu, ortak standardın kurumlara günler yerine saniyeler içinde kesinleşen işlemler sunmayı hedeflediğini belirtti.

Finans kuruluşları, blok zinciri üzerindeki takas işlemleri için bugüne kadar çoğunlukla kendilerine özel akıllı sözleşmeler kullanıyordu. MIT lisansıyla yayımlanan program, farklı kurumların aynı açık altyapıyı kullanmasına olanak tanıyor. İşlemlerde banka, saklama kuruluşu veya borsa takas aracısı olarak görev alabiliyor.

JPMORGAN TAKAS DENEYİMİNİ PAYLAŞTI

JPMorgan'ın piyasalarda dijital varlıklardan sorumlu yöneticisi Rhodel D'Souza, ödeme ile teslimi birleştiren ortak bir standardın kurumsal katılımcılar için gerekli altyapının parçası olduğunu ifade etti. Bankanın projeye katkısı, takas süreçlerine ilişkin uzmanlığını paylaşmakla sınırlı kaldı. JPMorgan, programın işletilmesini veya performansını garanti etmiyor.

Solana DvP, ağdaki SPL Token ve Token-2022 standartlarını destekliyor. Düzenlemeye tabi varlık ihraççılarının ihtiyaç duyduğu transfer kontrolleri ve token işlemlerini duraklatma gibi özellikler de kapsamda bulunuyor.

Vakıf, programın dış güvenlik denetimlerinden geçtiğini ve gerçek fonlarla kullanıma hazır olduğunu bildirdi. Üretim sürümü öncesinde erken katılımcılar ve geliştirme ortakları aranıyor. Sonraki aşamada ise takas işlemlerinin ayrıntılarını gizli tutabilecek özelliklerin eklenmesi planlanıyor.