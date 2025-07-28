Solana kurucusu kendi gelir kaynaklarını değersiz gösterdi

Solana kurucusu kendi gelir kaynaklarını değersiz gösterdi
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Solana kurucu ortağı Anatoly Yakovenko, memecoinleri ve NFT'leri dijital çöp olarak nitelendirdi. Yakovenko bu tokenları mobil oyunlardaki sürpriz paketlere benzetti. Yakovenko'nun Base yaratıcısı Jesse Pollak ile girdiği tartışma kripto topluluğunda büyük tepki yarattı. Bu arada Solana'nın gelirinin yüzde 62'si memecoinlerden geliyor.

Solana Labs CEO'su Anatoly Yakovenko X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı açıklamalarla kripto dünyasında büyük tartışma başlattı. Yakovenko, memecoinleri ve NFT'leri "dijital çöp" olarak nitelendirirken, bu tokenların içsel değerinin olmadığını savundu.

Yakovenko Memecoinleri Mobil Oyun Tuzaklarına Benzetti

Yakovenko'nun yorumları, Base yaratıcısı Jesse Pollak ile girdiği tartışma sırasında geldi. İki lider arasındaki temel anlaşmazlık, memecoinlerin ve NFT'lerin gerçek değerinin nereden kaynaklandığı konusunda odaklandı.

Solana Labs CEO'su, bu dijital varlıkların değerinin piyasa odaklı fiyat keşfi yoluyla türetildiğini savundu. Pollak ise bu görüşe karşı çıkarak, içeriğin kendisinde içsel değer bulunduğunu ileri sürdü.

Yakovenko memecoinler olmadan Solana'nın bugünkü konumda olamayacağını kabul etmesine rağmen Apple'ın gelirlerinin de oyunlar olmadan çok sınırlı kalacağını iddia etti.

Kripto topluluğundan gelen eleştiriler oldukça sert oldu. Flaunch yazarı "Caps" kullanıcı adlı X kullanıcısı, Solana patronunu kullanıcı tabanıyla alay etmekle suçladı. Kripto yorumcusu Karbon ise Yakovenko'nun yaklaşımını "çok daha tiksindirici" bulduğunu belirterek, liderin değersiz olduğuna inandığı tokenları sürekli teşvik ettiğini söyledi.

Syndica verilerine göre memecoinler haziran ayında Solana ağının merkezi olmayan uygulama gelirinin yüzde 62'sini oluşturdu. 2025'in ilk yarısında Solana'nın 1,6 milyar dolarlık gelirinin çoğunluğunu memecoin aktivitesi yönlendirdi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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