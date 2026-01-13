Solana hazine şirketi Sharps Technology, Coinbase ile validator başlattı

Sharps Technology (STSS), kripto para stratejisinde yeni bir sayfa açıyor. Şirket, geçen yıl oluşturduğu Solana (SOL) hazinesinin ardından şimdi de Coinbase iş birliğiyle kendi validator'ını faaliyete geçirdi. STSS açıklamasında, Coinbase Institutional'ın kanıtlanmış altyapı teknolojisi üzerine kurulan bu adımın şirketi hazine katılımcısından ağın güvenliği ve merkeziyetsizliğine doğrudan katkı sağlayan bir aktöre dönüştürdüğünü belirtti.

SEKTÖRDE YENİ BİR EĞİLİM

Şirket, 2 milyon SOL tutarındaki varlıklarının bir kısmını yeni kurulan validator'a delege edecek. Bu hamle, STSS'i yalnızca hazine stratejisi uygulayan bir şirket olmaktan çıkarıp Blockchain altyapısına aktif olarak katkıda bulunan ABD borsalarında işlem gören ilk şirketlerden biri konumuna taşıyor.

Proof-of-stake ağlarında validator başlatmak, Solana ve Ethereum tabanlı dijital varlık hazinesi şirketleri için genellikle öncelikli bir hedef olsa da nadiren ilk adım oluyor. Sektörün en büyük Ethereum hazine şirketi BitMine, bu yıl içinde "Made in America Validator Network" adlı bir ağ kurmaya hazırlanırken, en büyük SOL hazine şirketi Forward hem DoubleZero ile validator başlattı hem de varlıklarını Solana DeFi platformlarında değerlendiriyor.

DeFi Development Corp ve Bit Mining gibi daha küçük SOL hazine şirketleri ise validator operasyonlarını değerleme stratejilerinin merkezine koyuyor. Bunun temel nedeni, validator'ların tekrarlayan gelir üretmesi ve bu şirketleri Strategy gibi yalnızca varlık tutan şirketlerden ziyade Bitcoin madencilik hisselerine daha yakın bir profile taşıması.

Coinbase, Solana ekosisteminin en büyük staking sağlayıcılarından biri konumunda. Şirketin Aralık ayında yayımladığı Solana Validator Performans Raporu'na göre Coinbase, ağdaki toplam stake edilmiş SOL'un yaklaşık yüzde 10'unu temsil ediyor ve ABD, Avrupa ile Doğu Asya'da en az sekiz farklı şehirde validator çalıştırıyor.