Haberler

Ripple, Circle ve BitGo ABD'de banka lisansı aldı

Ripple, Circle ve BitGo ABD'de banka lisansı aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Para Birimi Denetçiliği Ofisi, Ripple, Circle, BitGo, Fidelity ve Paxos'a ulusal banka statüsü için koşullu onay verdi. Karar, kripto sektörünün geleneksel finans dünyasıyla entegrasyonunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ABD'nin finans düzenleyicisi Para Birimi Denetçiliği Ofisi (OCC), kripto para sektörünün önde gelen beş şirketine ulusal banka statüsü için koşullu onay verdi. Ripple, Circle, BitGo, Fidelity Digital Assets ve Paxos'un aldığı bu onaylar, dijital varlık şirketlerinin geleneksel bankacılık sistemine entegrasyonunda tarihi bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor.

Kripto Şirketleri Bankacılık Yolunda

OCC'nin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre Ripple, "Ripple National Trust Bank" adıyla ulusal emanet bankası kurmak için koşullu onay aldı. XRP Ledger ile yakından ilişkili olan şirket, böylece federal düzenleme kapsamına girmeye hazırlanıyor. Circle ise "First National Digital Currency Bank" adı altında yaptığı başvuruyla onay alan şirketler arasında yer aldı. Şirketin CEO'su Jeremy Allaire, bu gelişmenin stablecoin ve Blockchain teknolojisinin ana akıma taşınması sürecinde kurumsal güveni artıracağını belirtti.

BitGo, Fidelity Digital Assets ve Paxos ise eyalet düzeyindeki emanet şirketi statülerini ulusal emanet bankasına dönüştürmek için onay aldı. Coinbase, Stripe bünyesindeki Bridge ve Crypto.com da benzer lisanslar için başvuru sürecinde bulunuyor.

Circle'ın elde edeceği lisans, şirketin kendi stablecoin rezervlerini saklayabilmesine ve kurumsal müşteriler adına kripto varlıkları muhafaza etmesine olanak tanıyacak. Şirket sahip olacağı lisansla geleneksel bankalar gibi mevduat kabul etme veya kredi verme yetkisine sahip olmayacak. Ripple tarafındaysa ulusal banka lisansının alınması durumunda şirketin stablecoini RLUSD'nin doğrudan OCC denetimine girmesi bekleniyor. Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, hem eyalet hem de federal düzeyde denetime tabi olmanın stablecoin pazarında benzersiz bir güven standardı oluşturacağını vurgulamıştı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Karadeniz'de 4.1, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

İki denizimizde dakikalar içinde peş peşe depremler
Rusya, Ukrayna'nın Odessa kentine saldırı düzenledi, Türk gemisi isabet aldı

Karadeniz'de gerilim tırmanıyor! Rusya, Türk yük gemisini vurdu
Arkadaşı sorguda itiraf etti: Tuğyan, Güllü'yü itti

Sorgusunda cinayeti itiraf etti: Güllü'yü o isim iterek öldürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Temizlik yaparken ağacın dibinde içi dolar dolu paket buldu

Ağacın dibinde buldu, tam çöpe atacakken içinden dolarlar fışkırdı
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
Mustafa Sarıgül'ün gelini Revna'dan dudak uçuklatan talep

Sarıgül'ün gelininin milyarlık talebi ağızları açık bıraktı
Kayseri'de bir kadını öldüren zanlı, boşanma aşamasındaki karısının evinin kapısını baltayla kırmaya çalışmış

Eşi başkasını katledince kurtulmuştu! Vahşetten bir detay kan dondurdu
Görüntüler tarihi çarşıdan! Turist taklidi yapınca ikram yağdı

Tepki çeken uygulama! Turist taklidi yapınca ikram yağdı
THY'nin 50 yıl önce düşen 'Bursa' uçağının sırrı çözülüyor

50 yıllık gizem çözüldü mü? Düşen uçağın enkazına Youtuber ulaştı
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
title