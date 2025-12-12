Ripple, Circle ve BitGo ABD'de banka lisansı aldı

ABD'nin finans düzenleyicisi Para Birimi Denetçiliği Ofisi (OCC), kripto para sektörünün önde gelen beş şirketine ulusal banka statüsü için koşullu onay verdi. Ripple, Circle, BitGo, Fidelity Digital Assets ve Paxos'un aldığı bu onaylar, dijital varlık şirketlerinin geleneksel bankacılık sistemine entegrasyonunda tarihi bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor.

Kripto Şirketleri Bankacılık Yolunda

OCC'nin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre Ripple, "Ripple National Trust Bank" adıyla ulusal emanet bankası kurmak için koşullu onay aldı. XRP Ledger ile yakından ilişkili olan şirket, böylece federal düzenleme kapsamına girmeye hazırlanıyor. Circle ise "First National Digital Currency Bank" adı altında yaptığı başvuruyla onay alan şirketler arasında yer aldı. Şirketin CEO'su Jeremy Allaire, bu gelişmenin stablecoin ve Blockchain teknolojisinin ana akıma taşınması sürecinde kurumsal güveni artıracağını belirtti.

BitGo, Fidelity Digital Assets ve Paxos ise eyalet düzeyindeki emanet şirketi statülerini ulusal emanet bankasına dönüştürmek için onay aldı. Coinbase, Stripe bünyesindeki Bridge ve Crypto.com da benzer lisanslar için başvuru sürecinde bulunuyor.

Circle'ın elde edeceği lisans, şirketin kendi stablecoin rezervlerini saklayabilmesine ve kurumsal müşteriler adına kripto varlıkları muhafaza etmesine olanak tanıyacak. Şirket sahip olacağı lisansla geleneksel bankalar gibi mevduat kabul etme veya kredi verme yetkisine sahip olmayacak. Ripple tarafındaysa ulusal banka lisansının alınması durumunda şirketin stablecoini RLUSD'nin doğrudan OCC denetimine girmesi bekleniyor. Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, hem eyalet hem de federal düzeyde denetime tabi olmanın stablecoin pazarında benzersiz bir güven standardı oluşturacağını vurgulamıştı.