Revolut ABD pazarında genişlemek için bankacılık lisansı başvurusu yaptı

Revolut, ABD Para Birimi Kontrol Ofisi (OCC) ve Federal Mevduat Sigorta Fonu (FDIC) nezdinde de novo bankacılık lisansı almak için resmi başvuruda bulundu. Şirket, ocak ayında ABD merkezli bir kredi kuruluşunu satın alma planından vazgeçerek doğrudan lisans alma yoluna gitmeyi tercih etti. Bu kararın alınmasında, OCC'nin özellikle stablecoin ihraççılarına yönelik hızlandırılmış onay sürecinin etkili olduğu ifade ediliyor.

Finansal teknoloji firması, kasım ayında gerçekleştirdiği hisse satışıyla değerlemesini 2024 yılındaki 45 milyar dolar seviyesinden yüzde 66 oranında artırarak 75 milyar dolara taşıdı. Şirket yönetimi, perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bu lisans başvurusunun dünyanın ilk gerçek anlamda küresel bankasını kurma misyonlarında büyük bir kilometre taşı olduğunu vurguladı. Mevcut durumda şirketin ABD'deki bankacılık işlemlerini Lead Bank yürütüyor.

STABLECOIN STRATEJİSİ VE DEĞİŞEN DÜZENLEYİCİ İKLİM

Söz konusu bankacılık lisansı, şirketin Temmuz 2025'te yürürlüğe giren GENIUS Yasası kapsamında ABD pazarındaki stablecoin tekliflerini genişletmesine olanak tanıyabilir. Şirket yakın zamanda İngiltere Finansal Yürütme Otoritesi tarafından itibari paraya endeksli stablecoin deneme sürecine de seçilmişti. ABD'de değişen bankacılık gözetim yaklaşımıyla birlikte, geçtiğimiz yıl OCC'ye yapılan de novo bankacılık başvurularında önceki dört yılın toplamına yakın bir artış kaydedildi. Kısa bir süre önce Kraken'in de doğrudan ödeme sistemlerine erişim sağlayan bir hesap türü için ABD Merkez Bankasından onay alması sektördeki bu yeni eğilimi destekliyor.