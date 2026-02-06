Haberler

Polymarket, Circle ortaklığıyla Polygon'da yerel USDC'ye geçiyor

Polymarket, Circle ortaklığıyla Polygon'da yerel USDC'ye geçiyor
Güncelleme:
Zincir üstü tahmin piyasalarının en büyük platformu Polymarket, Circle ile yaptığı anlaşma kapsamında Polygon ağındaki köprülenmiş USDC.e varlığını yerel USDC ile değiştirecek.

Ethereum ölçeklendirme çözümü Polygon üzerine kurulu olan Polymarket, şu anda tüm alım satım işlemlerinde, emir yerleştirmelerinde ve takas süreçlerinde köprülenmiş bir varlık olan USDC.e kullanıyor. Ethereum, Solana, Arbitrum ve Base gibi farklı ağlardan yapılan yatırımlar da otomatik olarak Polygon üzerindeki USDC.e'ye dönüştürülüyor. Perşembe günü yapılan duyuruya göre platform, önümüzdeki aylarda bu yapıyı tamamen yerel USDC'ye taşıyacak.

CIRCLE CEO'SUNDAN AÇIKLAMA

Circle CEO'su Jeremy Allaire, açıklamasında "Polymarket, bilgi hızıyla piyasa hızını birleştirme konusunda yeniliğin ön saflarında yer aldı. Kurduğumuz ortaklıkla USDC'nin sunduğu kullanım kolaylığını ve hızı Polymarket kullanıcılarına en iyi deneyimi sağlamak için bir araya getiriyoruz." dedi.

İkinci büyük stablecoin olan USDC, halihazırda yaklaşık 30 farklı ağda yerel olarak ihraç ediliyor. Circle'ın Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) Nikhil Chandhok, 2026 yol haritasında şirketin "yüksek etkili ağlarda yerel desteği derinleştireceğini" ve USDC'nin birlikte çalışabilirliğini artıracağını belirtmişti.

