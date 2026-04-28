Piyasada stablecoin transfer hacmi düşüşe geçti

Büyüyen arzın zincir üzeri faaliyete eşit oranda yansımaması dikkat çekici bir ayrışmaya işaret ediyor. Dolar cinsinden kripto varlıklarda oturan sermaye artarken Blockchain ağları arasında hareket eden dolar miktarı geriledi.

Net akış kırılımında Tether'ın USDT'si 3,6 milyar dolarla öne çıktı. Circle'ın USDC'si 2 milyar, MakerDAO'nun DAI'si ise 1,2 milyar dolarlık net giriş kaydetti. Ethena'nın USDe'si 1,1 milyar dolarla en büyük net çıkışı yaşayan stablecoin olurken Paxos'un PYUSD'si 509 milyon dolar çıkışla onu izledi.

ETHEREUM VE SOLANA'DA STABLECOİN KULLANIMI GÜÇLÜ KALDI

Fidelity'nin Q2 Sinyaller Raporu'na göre Ethereum'un stablecoin transfer değerleri yakın dönemde tarihsel ortalamaları aştı. Son 12 aylık dönemde toplam transfer hacmi 18 trilyon doları geçti. Fidelity, bu eğilimin kripto fiyatları baskı altındayken bile ağ kullanımının sürdüğüne işaret ettiğini ve stablecoinlerin piyasa koşullarından bağımsız olarak ödemeler, takas ve dolara zincir üzeri erişim için kullanıldığına delil oluşturduğunu belirtti.

Solana da benzer bir tablo sergiledi. Fidelity verilerine göre Solana, stablecoin hacminde tutarlı biçimde 5 milyar doların üzerinde işlem gerçekleştiriyor. 30 günlük ortalama transfer hacmi 31 Mart itibarıyla 6,7 milyar dolardan 7,2 milyar dolara yükseldi. Fidelity, bu gelişmenin memecoin işlemleriyle özdeşleşen Solana'nın ana akım finansal aktiviteye doğru ilerlediğine işaret edebileceğini değerlendirdi.