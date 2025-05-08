Pi Network (PI) Fiyatı Neden Yükseldi?

PI Coin Neden Yükseldi?

Pi Network'ün yerel token'ı PI, son 24 saatte yüzde 12 yükselerek 0,65 dolara kadar çıktı. Ancak bu yükseliş kısa sürdü ve fiyat yeniden 0,61 dolara geriledi. Artışın temel nedeni, 14 Mayıs'ta yapılması beklenen önemli ekosistem duyurusuna yönelik beklentiler oldu.

Piyasadaki bu toparlanmaya rağmen PI hâlâ dar bir fiyat aralığında sıkışmış durumda. Yatırımcı ilgisinin düşük seyretmesi, fiyatın kalıcı olarak yukarı çıkmasını zorlaştırıyor.

Yatırımcı Güveni Sınırlı

Son bir ayda Pi Network'e yönelik yatırımcı ilgisi önemli ölçüde azaldı. ABD Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutması piyasada genel bir iyimserlik yaratmış olsa da, bu hava PI fiyatına tam olarak yansımadı. Teknik verilerde de güçlü bir yükseliş sinyali görülmüyor. MACD göstergesi, yalnızca sınırlı pozitif sinyaller veriyor ve bu da piyasanın kararsız olduğunu gösteriyor.

Fiyat Dar Bantta Sıkıştı

Fiyat, 0,61 ile 0,57 dolar arasında sıkışmış durumda. Eğer 0,61 dolar seviyesi destek olarak korunur ve fiyat 0,71 doları aşarsa, yatırımcıların güveni artabilir ve yeni bir yükseliş dalgası başlayabilir. Ancak bunun için piyasa duyarlılığında net bir değişim gerekiyor.

14 Mayıs'taki duyuru, PI için yeni bir dönüm noktası olabilir. Ancak beklentilerin karşılanmaması hâlinde fiyatın yeniden düşüşe geçmesi de mümkün.