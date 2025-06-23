Ödeme devi Solana ağı üzerinden stablecoin projesini duyurdu

Ödeme devi Solana ağı üzerinden stablecoin projesini duyurdu
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Fortune 500 şirketi Fiserv, yıl sonuna kadar Solana Blockchain ağı üzerinde FIUSD adlı stablecoin çıkaracağını duyurdu. Paxos ve Circle altyapısı kullanılacak proje, dünya çapında 10 bin finansal müşteri ve 6 milyon tüccara hizmet verecek. Gelişme, ABD kongresinin stablecoin düzenlemeleri üzerinde çalıştığı dönemde geliyor.

Ödeme sektörünün önde gelen kuruluşlarından Fiserv'in son hamlesi, geleneksel finans dünyasının kripto para ekosistemine olan ilgisinin artmaya devam ettiğini gösteriyor. Şirketin CEO'su Takis Georgakopoulos, projenin müşterilere evolüsyon geçiren ödeme sisteminde ihtiyaç duydukları esnekliği sağlayacağını açıkladı.

Fiserv FIUSD Stablecoini ile Kripto Para Dünyasına Giriyor

Fiserv'in Blockchain tabanlı platformu ve FIUSD stablecoini, şirketin halihazırda bulunan bankacılık altyapısına dahil olacak. Bu sistem, neredeyse 10 bin finansal müşteri ve altı milyon yatırımcıya hizmet verecek şekilde geliştirildi.

Şirket, FIUSD'yi gün boyu hareket eden ve geleneksel ödeme sistemlerindeki engelleri azaltan "programlanabilir para" olarak tanımladı. Fiserv ayrıca finansal kuruluşların sermaye yüklerini azaltmak için mevduat tokenları ve diğer tokenlaştırılmış çözümleri de inceliyor.

ABD Kongresindeki gelişmeler, Fiserv'in bu kararının zamanlamasını önemli kılıyor. ABD Senatosu geçen hafta iki partili GENIUS Yasasını kabul etti ve nihai oylama için Temsilciler Meclisi'ne gönderdi. Yasa tasarısı, stablecoinlerin bire bir nakit veya Hazine desteğini, düzenli denetimleri ve sıkı kara para aklama denetimlerini gerektiriyor.

Başkan Donald Trump, Temsilciler Meclisi'ni tasarıyı hızla masasına göndermesi konusunda teşvik etti. Amazon ve Walmart gibi uluslararası devler de ABD'de düzenleyici netlik olgunlaştıkça stablecoin girişimlerini planladı.

Circle gibi düzenlemeye tabi firmalarla ortaklık kurmak, Fiserv'e diğer yetki alanlarında da avantaj sağlayacak. Avrupa, Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) çerçevesi altında zaten stablecoin düzenlemelerine sahip, ancak euro olmayan stablecoinlerin günlük transferlerini 200 milyon euronun altında sınırlamasını gerektiriyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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