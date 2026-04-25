Morgan Stanley stablecoin rezervleri için para piyasası fonu kurdu

Morgan Stanley, stablecoin ihraççılarının rezerv varlıklarını tutmalarına yönelik bir devlet para piyasası fonu kurduğunu duyurdu. Stablecoin Reserves Portfolio (MSNXX) adıyla piyasaya sürülen fon, ABD'de hazırlık sürecindeki GENIUS Yasası'nın rezerv gerekliliklerine uygun biçimde tasarlandı.

Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds bünyesine alınan fon, 1 dolarlık sabit net varlık değeri hedefliyor. Morgan Stanley'nin açıklamasına göre fon yalnızca nakit, vadesi 93 günü aşmayan ABD Hazinesi bonoları ve tahvillerine yatırım yapıyor. Bunlara ek olarak ABD Hazinesi kağıtlarıyla teminatlandırılmış gecelik repo anlaşmaları da portföye dahil ediliyor. Hisseler öncelikle stablecoin ihraççılarına satılacak, ancak ihraççı olmayan yatırımcılara da açık tutulacak.

Morgan Stanley'nin kripto para strateji başkanı Amy Oldenburg, lansmanı kurumun finansal altyapıyı modernize etme çabalarının bir parçası olarak nitelendirdi. Oldenburg, stablecoin ihraççılarıyla çalışmanın kurumsal müşterilere dijital yatırım çözümlerine erişimi genişlettiğini vurguladı.

Bu adım, MSIM'in dijital varlıklar alanındaki genişlemesinin bir halkası olarak görülüyor. Birim bu ay ayrıca Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) adıyla ilk kripto para borsa yatırım fonunu piyasaya sürdü. MSBT, lansmanından bu yana 172 milyon dolar net giriş topladı. Yatırım danışmanlığı iştirakleriyle birlikte MSIM'in yönetimindeki varlıklar, 1,9 trilyon dolara ulaştı.

Serkan KÖSE
