Litecoin (LTC) fiyat tahmini: Yükseliş devam edecek mi?

Kripto para piyasasında son 24 saatte büyük bir hareketlilik yaşanmasa da Litecoin (LTC) dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Çoğu büyük dijital varlık ya hafif kayıplar yaşadı ya da hafta sonundan beri yatay seyirde kaldı. Ancak Litecoin, piyasadaki durgunluğa meydan okuyarak yüzde 10'luk bir artış kaydetti ve en büyük 100 kripto para arasında en iyi performans gösteren varlık oldu.

CoinGecko verilerine göre şu anda 116 dolar seviyesinde işlem gören Litecoin'in toplam piyasa değeri 9 milyar dolara yaklaşmış durumda.

LTC coin neden yükseldi?

Bu son rallinin ardından, Litecoin yatırımcılarının yüzde 77'si kâra geçmiş durumda. Buna karşılık, yüzde 16'lık bir kesim hâlâ zarar etmeye devam ediyor.

Bu yükselişin arkasındaki en önemli etkenlerden biri, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Litecoin spot ETF onayına ilişkin artan beklenti olabilir. Kısa süre önce SEC, Canary Fund tarafından sunulan Litecoin ETF başvurusunu değerlendirdiğini duyurdu. Polymarket verilerine göre, 2025 yılı sonuna kadar bu yatırım aracının onaylanma ihtimali yüzde 81 olarak görülüyor.

Bu gelişmeler, Litecoin'in güçlü bir boğa koşusuna girebileceği yönündeki tahminleri de beraberinde getirdi. Kripto piyasasının tanınmış isimlerinden XForceGlobal, Litecoin'in XRP'nin izinden gittiğini öne sürerek, "Önümüzdeki iki yıl boyunca biriktirmeye devam edeceğim. Eksik olan tek şey likidite. Ancak, Litecoin fiyat hareketleri uzun süredir daha yüksek dip seviyeler oluşturuyor ve bu, benim biriktirme kararımı etkileyen kritik bir faktör," dedi.

X platformunda 1,5 milyon takipçiye sahip Carl Moon ise Litecoin'in belirli bir yükselen üçgen formasyonundan çıkış yaptığını ve bunun fiyatı 128 dolar seviyesine taşıyabileceğini öne sürdü. Sjuul da Litecoin grafiğinin oldukça güçlü göründüğünü belirterek, gelecekte olası geri çekilmelerin birer alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Yatırımcılar dikkat! Teknik göstergeler uyarı veriyor

Litecoin'de genel hava olumlu olsa da teknik göstergeler kısa vadede bir geri çekilme sinyali veriyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI), bir varlığın fiyat hareketlerindeki hız ve değişimi ölçerek aşırı alım veya aşırı satım seviyelerini belirlemeye yardımcı olur.

RSI değeri 0 ile 100 arasında değişir ve 70'in üzerine çıkması varlığın aşırı değerlenmiş olabileceğine işaret eder. Son haftalarda Litecoin'in RSI seviyesi kademeli olarak yükseldi ve son olarak düşüş bölgesine girdi. Bu da fiyatın kısa vadede düzeltme yapabileceği anlamına geliyor.

Litecoin'in mevcut rallisinin ne kadar süreceği belirsiz olsa da teknik analiz ve piyasa dinamikleri, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini gösteriyor.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.