Lagrange (LA) Token Neden Yükseldi?

Listelemeler ve Airdrop Etkisi

Lagrange'ın yükselişindeki en büyük etken, aynı gün içinde Binance, Coinbase, KuCoin, Bybit, MEXC, HTX, Bithumb ve Bitget gibi büyük borsalarda işlem görmeye başlaması oldu. Bu yaygın listeleme, LA token'a yüksek likidite ve geniş bir yatırımcı kitlesi kazandırdı.

Ayrıca toplam arzın yüzde 10'u, 28 Mayıs – 2 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen airdrop ile kullanıcılara dağıtıldı. Binance, 215 ve üzeri Alpha puanı olan kullanıcılarına 160 LA token verdi. Bu stratejik dağıtım, token'a olan talebi daha da artırdı.

Lagrange Nedir?

Lagrange, sıfır bilgili kanıt (ZK) teknolojisini temel alan bir altyapı projesi. Blokzincirler arasında güvenli veri transferi ve merkeziyetsiz kanıt üretimi sunuyor. Projenin temelini ZK Prover Network ve ZK Coprocessor protokolleri oluşturuyor. LA token ise bu sistemde ödeme, staking ve doğrulayıcı sübvansiyonu gibi işlevleri yerine getiriyor.

Fiyat Hızla Tırmandı

LA, piyasaya yaklaşık 0,6 dolardan giriş yaptı ve kısa süre içinde 1,5 dolara yükseldi. Bu da yalnızca bir günde yüzde 185'lik bir değer artışı anlamına geliyor.

Token'ın piyasa değeri 13,4 milyon dolara ulaşırken, 24 saatlik işlem hacmi ise 42,5 milyon doları buldu. Bu veriler, yatırımcı ilgisinin oldukça yoğun olduğunu gösteriyor.