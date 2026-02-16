Küresel kripto ETP'lerden fon çıkışları dördüncü haftasına uzadı

BlackRock, Fidelity ve Bitwise gibi büyük varlık yöneticilerinin ihraç ettiği küresel kripto yatırım ürünleri, art arda dördüncü haftada da fon çıkışı kaydetti. CoinShares'in en son yayımladığı haftalık rapora göre geçen hafta 173 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşirken, son dört haftalık toplam 3,74 milyar dolara ulaştı. Buna karşın, ayın başında görülen haftalık 1,7 milyar dolarlık ve bir önceki hafta kaydedilen 187 milyon dolarlık çıkışla karşılaştırıldığında satış baskısının yavaşladığı görülüyor.

SATIŞ BASKISI YAVAŞLADI AMA DÖNMEDİ

CoinShares araştırma direktörü James Butterfill, son verilerin satış baskısının hafiflediğine ancak henüz tersine dönmediğine işaret ettiğini belirterek, bu durumu bir aylık bir geri çekilme süreci olarak nitelendirdi. Rapora göre işlem hacimleri de belirgin biçimde düştü. Borsa yatırım ürünlerindeki haftalık işlem hacmi, bir önceki haftanın rekor seviyesi olan 63 milyar dolardan 27 milyar dolara geriledi. Bu durum, spekülatif yoğunluğun fon akışlarındaki geri çekilmeyle birlikte azaldığına işaret ediyor.

Butterfill, haftanın başında 575 milyon dolarlık fon girişi yaşandığını ancak ardından gelen fiyat zayıflığıyla birlikte 853 milyon dolarlık çıkışın geldiğini aktardı. Beklentilerin altında kalan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin ardından cuma günü piyasa güveninin bir miktar toparladığını ve 105 milyon dolarlık giriş kaydedildiğini ekledi.