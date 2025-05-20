Kripto para dünyasının dev şirketleri hukuk mücadelesinde karşı karşıya

Kripto para dünyasının dev şirketleri hukuk mücadelesinde karşı karşıya
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Kripto para borsası Binance, iflas eden rakibi FTX'in kendisine açtığı 1,76 milyar dolarlık geri alım davasının reddini talep etti. Mahkemeye sunulan belgelerde Binance, FTX'in iddialarının yasal dayanaktan yoksun olduğunu ve dava için yargı yetkisi bulunmadığını savundu. Binance avukatları, FTX ve Sam Bankman-Fried'ın dolandırıcılıklarının sorumluluğunu başkalarına yüklemeye çalıştığını belirtti.

Kripto para dünyasının iki büyük oyuncusu arasındaki hukuki mücadele yeni bir aşamaya evrildi. Binance, Delaware eyaletindeki federal mahkemeye başvurarak FTX'in 1,76 milyar dolarlık geri alım davasının temelden reddedilmesini talep etti. Savunma avukatları belgelerinde, FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried'ın "tarihin en büyük kurumsal dolandırıcılıklarından birini" gerçekleştirdiğini ve şirketin şu anda suçu başkalarına yüklemeye çalıştığını iddia etti.

Binance, FTX Davasının Mahkemeden Düşürülmesini Talep Ediyor

Binance tarafından hazırlanan mahkeme belgeleri, FTX'in suçlamalarının yasal açıdan eksiklikler içerdiğini ve dava üzerinde yargı yetkisi bulunmadığını öne sürüyor. FTX'in iflasını yöneten yetkililer Kasım 2024'te Binance'a karşı dava açarak, 2021 yılında gerçekleşen yapılan / tamamlanan bir hisse senedi anlaşmasında ödenen 1,76 milyar dolarlık kripto varlığın geri alınmasını talep etmişti.

Anlaşmazlık, Binance'ın 2019 yılının başlarında FTX'e yatırım yapmasına dayanıyor. Sektör devi o dönemde şirketin yüzde 20'sini satın almıştı. FTX daha sonra 2021'de bu hisseleri yeniden devraldı ve ödeme için BNB, BUSD ve kendi FTT tokenını içeren bir kripto para paketi kullandı.

FTX iflas yönetimi tarafından yürütülen davada, şirketin hisse senedi satın alımı sırasında zaten ödeme gücünden yoksun olduğu iddia ediliyor. İflas yöneticileri, anlaşmanın müşteri fonlarının kötüye kullanılmasıyla finanse edildiğini öne sürüyor. Dönemin Binance CEO'su Changpeng Zhao'nun Kasım 2022'de yaptığı Twitter paylaşımlarının FTX'ten büyük çapta para çekilmelerine yol açarak platformu iflas ettirdiğini savunuyorlar.

Binance ise yanıt olarak FTX'in 2021'deki hisse-kripto takasından sonra 16 aydan fazla faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Avukatlar "şikâyetin, Twitter gönderilerinin yanlış olduğunu düşündürecek hiçbir gerçeği içermediğini" vurguladı. Ayrıca Binance hukukçuları kişisel yargı yetkisi iddialarına da itiraz etti. Savunma avukatları, Binance'ın ABD dışında konumlandığını ve Zhao'nun hisse satışına kişisel olarak dahil olmadığını söyledi.

Bu anlaşmazlık, FTX'in alacaklılarına 11 milyar doların üzerinde geri ödeme borcu olan varlıkları geri kazanma çabalarının bir parçası. Önceki raporlara göre mülkiyet 30 Mayıs'ta büyük iflas ödemelerine başlamayı planlıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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