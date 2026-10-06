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Kripto borsaları için yeni düzenleme

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Kripto borsaları için yeni düzenleme
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ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), kaldıraçlı kripto işlemleri sunan borsalar için yeni kurallar hazırlıyor. Görüşe açılan çalışma, platformların federal denetime girmesini kolaylaştırmayı ve müşteri varlıklarının korunmasını güçlendirmeyi amaçlıyor.

CFTC'nin 5 Ekim'de duyurduğu düzenleme hazırlığı, bireysel yatırımcılara teminatla, kaldıraçla veya finansman sağlanarak sunulan kripto işlemlerini kapsıyor. Kurum, bu işlemler için CTX, platformların kayıt koşulları için de CAM adı verilen iki çerçeve üzerinde görüş topluyor. Süreç henüz kuralları yürürlüğe koymuyor.

CFTC Başkanı Michael Selig, planı New York'taki Fordham Hukuk Fakültesinde yaptığı konuşmada açıkladı. Önerilen modelde yalnızca bu tür kripto işlemlerini sunmak isteyen platformlar, kendileri için oluşturulacak yeni kayıt kategorisine başvurabilecek. Vadeli işlem ve opsiyon gibi türev ürünler sunan borsalar ise mevcut kayıt çerçevesinde kalacak.

MÜŞTERİ VARLIKLARI İÇİN REZERV KANITI GÜNDEMDE

Yatırımcıların borsalarda tuttuğu varlıkların korunması, hazırlığın önemli başlıklarından birini oluşturuyor. Selig'in açıkladığı model, müşteri varlıklarını ortak hesaplarda saklayan platformlara rezerv kanıtı yükümlülüğü getirilmesini öngörüyor.

Tokenların işleme açılmasında da manipülasyon riski dikkate alınacak. Dağıtımın az sayıda elde yoğunlaşması, kilitli tokenların serbest bırakılma takvimi, yeni token üretimi ve geri alımlar değerlendirmeye alınabilecek unsurlar arasında bulunuyor.

Selig, FTX'in çöküşünü örnek göstererek müşteri varlıklarının ayrı tutulmasının önemini vurguladı. FTX bünyesindeki CFTC'ye kayıtlı kuruluşlarda müşteri varlıklarının ayrı ve güvende kaldığını belirtti.

TÜM KRİPTO BORSALARINI KAPSAMAYACAK

Hazırlık, ABD'deki bütün kripto borsalarını zorunlu olarak aynı denetim altına almıyor. Selig, tüm platformlara CFTC kaydı zorunluluğu getirilmesi için Kongrenin düzenleme yapması gerektiğini söyledi.

Normal spot alım satım sunan borsalar genel olarak eyaletlerin para transferi kurallarına tabi olmaya devam ediyor. CFTC'nin bu piyasalardaki dolandırıcılık ve manipülasyonla mücadele yetkisi ise sürüyor. Yeni çalışma, özellikle kaldıraçlı ve finansman sağlanan bireysel işlemler için kuralları netleştirmeye odaklanıyor.

Kurum, bildirimin Federal Register'da yayımlanmasını izleyen 60 gün boyunca yazılı görüş kabul edecek. Toplanan değerlendirmeler, hazırlanacak düzenlemelere yön verecek.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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