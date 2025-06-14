Kamyon içindeki kaçak elektrikle çalışan Bitcoin madencilik sistemi ele geçirildi

Rusya'da rutin elektrik hattı denetimi sırasında şaşırtıcı bir keşif yapıldı. Pribaikalsky Bölgesi'nde bir kamyonun içinde tam donanımlı kripto para madenciliği tesisi bulundu. Elektrik hattından kaçak elektrik alan sistem, yerel köyün elektrik ihtiyacı kadar güç tüketiyordu. Bu olay, Rusya'da artan enerji hırsızlığı vakalarının en şaşırtan örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Köy Elektriğini Çalan Kamyonda 95 Madencilik Cihazı Bulundu

Kamyon içinde yapılan aramada yetkililer 95 madencilik cihazı ve mobil güç sistemi buldu. Rus polisi, olayla bağlantılı olduğu düşünülen iki kişinin olay yerinden kaçtığını belirtti.

Bu durum, yılbaşından bu yana Buryatya'da kripto madenciliği ile bağlantılı elektrik hırsızlığının altıncı vakası oldu. Yetkililer kaçak güç alımının yerel şebekeleri bozduğunu, voltaj düşüşlerine ve elektrik kesintilerine neden olduğunu uyardı.

Bölgesel enerji yetersizliği nedeniyle Buryatya'nın çoğu bölgesinde Bitcoin ve kripto para madenciliği 15 Kasım'dan 15 Mart'a kadar yasaklandı.

Kısıtlamalar daha geniş federal düzenlemeler arasında geliyor. Aralık 2024'te Rusya, Dağıstan, Çeçenistan ve Rus kontrolündeki doğu Ukrayna bölgelerinde yoğun enerji aylarında madencilik yasağı açıkladı.

BitRiver gibi büyük Rus madencilik firmaları bölgedeki uygun fiyatlı enerjiye dayanmaktadır. Yerel kaynaklara göre Irkutsk bölgesi BitRiver'ın 2019'da kurulan ilk ve en büyük veri merkezine ev sahipliği yapmaktadır.

Kaspersky, "Librarian Ghouls" olarak bilinen hacker grubunu yüzlerce Rus cihazını ele geçiren bir saldırı kampanyasıyla ilişkilendirdi. Grup, kötü amaçlı yazılım yaymak ve yetkisiz kripto madenciliği için sistemlerin kontrolünü ele geçirmek amacıyla sahte e-postalar kullandı.