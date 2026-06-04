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JPMorgan CEO'su ve senatör Lummis arasındaki Clarity Act tartışması büyüyor

JPMorgan CEO'su ve senatör Lummis arasındaki Clarity Act tartışması büyüyor
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ABD senatörü Cynthia Lummis, JPMorgan CEO'su Jamie Dimon'un Coinbase CEO'su Brian Armstrong'a yönelik açıklamalarını "uygunsuz" olarak nitelendirdi. Wyoming'li Cumhuriyetçi senatör, Dimon'un kripto piyasası yapısı tasarısı Clarity Act hakkındaki eleştirilerini yanıtlayarak bankacının ya tasarıyı okumadığını ya da kamuoyunu yanıltmak istediğini öne sürdü.

Dimon, geçen hafta verdiği bir röportajda Armstrong'a yönelik hakaret içeren açıklamalar yaptı ve kimsenin Armstrong'a boyun eğmeyeceğini söyledi. JPMorgan CEO'su, Clarity Act'in kripto para şirketlerine mevduat üzerinde fiilen faiz ödeme imkânı tanıdığını öne sürerek tasarının yeterli yasal korumaları içermediğini ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ile Banka Gizliliği Yasası (BSA) gerekliliklerini karşılamadığını ileri sürdü. Bankaların bu nedenle tasarıya karşı çıkacağını da ekledi.

Çarşamba günü bir TV kanalına verdiği röportajda Lummis, Dimon'un açıklamalarını sert bir dille reddetti. "Gerçekten uygunsuz açıklamalar, özellikle Coinbase'den Brian Armstrong'a yönelik olanlar." diyen Lummis, Dimon'un ya tasarıyı okumadığını ya da insanları yanıltmak istediğini belirtti. Senatör ayrıca AML ve BSA yükümlülüklerinin dijital varlıklar için de Clarity Act kapsamında geçerli olduğunu vurguladı. "Bu, tasarıda yer alıyor." dedi.

Güçlü bankacılık lobisi, kripto platformlarının kullanıcıları stablecoinlerde fon tutmaları karşılığında ödüllendirmesini kısıtlamak amacıyla Clarity Act'e karşı çıkmaya ya da tasarıyı değiştirmeye çalışıyor. Pek çok bankanın Blockchain ve stablecoin alanında ilgi göstermesine karşın bu muhalefet sürüyor.

SENATÖR LUMMIS'İN KRİPTO BAĞLANTILARI

Röportajda Lummis, kripto sektöründeki çıkarları ve bunların politika kararlarına etkisi hakkında da sorularla karşılaştı. "Belirli bir yasal düzenleme paketiyle çalışan bir komite üyesi, etkilenen sektörlerden katkı alacak." diye yanıtladı. Kripto sektörünün en güçlü destekçileri arasında gösterilen Lummis, 2024 yılında ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanya bağışlarını kripto para olarak kabul etmeye başlamasının ardından Kongre içinde kripto yanlısı bir koalisyon oluşturdu. Coinbase ise kripto sektörünün en büyük siyasi bağışçılarından biri olarak öne çıkıyor.

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