Japonya kripto para varlıklarını finansal ürün statüsüne alıyor

Japon kabinesi, kripto varlıkları finansal ürün olarak sınıflandıran yasa tasarısını onayladı. Tasarı, mevcut parlamento döneminde kabul edilirse en erken 2027 mali yılında yürürlüğe girecek.

Hükümetin cuma günkü kabine toplantısında onayladığı tasarı, kripto varlıkların ülkede ilk kez Finansal Araçlar ve Borsa Kanunu altında düzenlenmesini sağlıyor. Değişiklikle birlikte kripto işlemlerinde içeriden öğrenenlerin ticareti ve kamuya açıklanmamış bilgilere dayanan alım satımlar yasaklanacak. İhraççılar ayrıca yılda bir kez şirketle ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaşmakla yükümlü olacak.

Ülkenin finans düzenleyicisi Finansal Hizmetler Ajansı (FSA), kripto varlıkları şu ana kadar Ödeme Hizmetleri Kanunu kapsamında bir ödeme aracı olarak değerlendiriyordu. Yeni çerçeve, sektörü hisse senedi piyasasıyla aynı denetim çatısına taşıyor ve artan kurumsal yatırım ilgisine karşılık veriyor.

Tasarı, kayıt dışı operatörlere yönelik cezaları da sertleştiriyor. Azami hapis cezası üç yıldan 10 yıla, azami para cezası ise 3 milyon yenden (yaklaşık 18 bin 830 dolar) 10 milyon yene (yaklaşık 62 bin 770 dolar) çıkarılıyor.

ETF ONAYI 2028'E, VERGİ YÜZDE 20'YE

Maliye Bakanı Satsuki Katayama, kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında finans ve sermaye piyasalarındaki değişime yanıt vereceklerini belirtti. Katayama, "Büyüme sermayesinin arzını genişletecek, piyasa adaleti, şeffaflık ve yatırımcı korumasını sağlayacağız." dedi.

Japonya, kripto düzenlemesinde farklı cephelerde adım atıyor. FSA'nın ocak ayında kripto varlıkları borsa yatırım fonlarının dayanak varlık listesine dahil etmeye hazırlandığı, olası onayın 2028'e kadar gündeme gelebileceği aktarılmıştı. Nomura Holdings ve SBI Holdings gibi büyük finans gruplarının kripto bağlantılı yatırım ürünleri geliştirmesi bekleniyor.

Hükümet, aralık ayında ise kripto gelirine uygulanan azami vergi oranının yüzde 55'ten hisse senedi yatırımlarında olduğu gibi yüzde 20 düzeyine indirilmesini desteklediğini açıklamıştı.

Serkan KÖSE
