İran Hürmüz Boğazı için Bitcoin talep edecek

İran Hürmüz Boğazı için Bitcoin talep edecek
ABD ile varılan ateşkes çerçevesinde Hürmüz Boğazı'nı geçecek bazı gemilerden varil başına 1 dolar Bitcoin ödeme talep edilmesi gündeme geldi. Boş tankerler bu düzenlemeden muaf tutulacak.

İran yetkilileri, iki haftalık ateşkes süreci boyunca Boğaz'ı kullanan yüklü gemilerden varil başına 1 dolar Bitcoin tarifesi almayı değerlendiriyor. İran'ın Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İhracatçıları Birliği sözcüsü Hamid Hosseini bu planı medyaya açıkladı.

Hosseini, her geçiş talebinin silah denetimine de tabi tutulacağını belirtti. "İran değerlendirmeyi tamamladıktan sonra gemilere Bitcoin ödemesi için birkaç saniyelik süre tanınıyor. Bu yapı, yaptırımlar kapsamında fonların izlenmesini ya da el konulmasını engelliyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda anlaşmanın iki haftalık ateşkes ile Boğaz'ın tam, acil ve güvenli biçimde açılmasını kapsadığını duyurdu. İran'ın ise ABD'ye 10 maddelik bir çerçeve plan sunduğu ve bu planın Boğaz üzerindeki egemenlik kontrolü ile yaptırımların kaldırılması gibi koşullar içerdiği bildirildi. Bölgedeki gerilim tırmanırken ham petrol fiyatı dört yılın en yüksek seviyesi olan varil başına 100 doları aştı. Bitcoin de 65 bin ile 75 bin dolar arasında dalgalandı.

YAPTIRIMLARA KARŞI KRİPTO PARA

Şubat-Mart aylarında yaşanan hava saldırılarıyla pek çok geminin Boğaz'a erişimi kesilmeden önce de İran'ın yaptırımlardan kaçınmak amacıyla dijital varlık kullandığı raporlanıyordu. Bu dönemde İran riyali dolar karşısında değer yitiriyordu. Blockchain analitik şirketi Elliptic, ocak ayında İran Merkez Bankası'nın 500 milyon dolar değerinde Tether stablecoini (USDT) edindiğini açıkladı. TRM Labs ise Ocak-Temmuz 2025 döneminde İran'a yönelik toplam kripto para akışını yaklaşık 3,7 milyar dolar olarak belirledi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
