Harvard Ethereum ETF pozisyonunu bir çeyrek sonra kapattı

Bağış fonunun ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu 2026 ilk çeyrek bildiriminde, bir önceki çeyrekte 87 milyon dolar değerinde tuttuğu BlackRock iShares Ethereum Trust ETF hisseleri yer almıyor. Pozisyon yalnızca 2025'in son çeyreğinde portföye alınmıştı.

Kurum aynı dönemde Bitcoin (BTC) maruziyetini de azalttı. 2026 ilk çeyrek dosyasına göre yaklaşık 2,3 milyon BlackRock iShares Bitcoin Trust hissesi satıldı. Bağış fonunun cüzdanında yaklaşık 117 milyon dolar değerinde 3 milyondan fazla hisse kaldı.

Ethereum fiyatı, Ağustos 2025'te yaklaşık 5.000 dolarla rekor seviyeye ulaştıktan sonra yüzde 50'nin üzerinde geriledi. Aynı dönemde ekosistemi yöneten Ethereum Foundation üst düzey isimlerden istifalarla sarsıldı.

ETHEREUM FOUNDATION'DA İSTİFALAR HIZLANDI

Vakıfta görev yapan iki araştırmacı Julian Ma ve Carl Beek, kuruluştan ayrıldıklarını kısa süre önce duyurdu. Açıklamalarla birlikte 2026'da Ethereum Foundation'dan ayrılan isim sayısı sekize ulaştı.

Eski araştırmacı ve proje yöneticisi Josh Stark da nisan ayında vakıftan ayrıldı. Yapısal değişiklikler ve liderlik geçişleri, Ocak 2025'te başlayan dönüşüm sürecinin parçası olarak öne çıktı.

Foundation mart ayında ademimerkeziyet, mahremiyet, açık kaynak yazılım ve sansüre direnç ilkelerini sıralayan yeni bir misyon bildirgesi yayımladı. Bildirge ve vakfın kurumsal tutumu kripto topluluğunda farklı tepkilere yol açtı.

Gazeteci Laura Shin paylaşımında, "Ethereum Foundation, rakipleri pazar payı için sahada mücadele ederken zaferleri üzerine oturmak ve her şeyin üstünde davranmak istiyor gibi görünüyor." ifadesini kullandı. Shin, bildirgedeki temel ilkeleri "mücadele etmeye değer" bulsa da vakfın token ekonomisine ve ağ tokeninin fiyatını yükseltmeye de odaklanması gerektiğini ekledi.