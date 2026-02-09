Haberler

Güney Kore, kripto borsalarına sıkı denetim getiriyor

Güney Kore, kripto borsalarına sıkı denetim getiriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ülkenin en büyük finans düzenleyicisi, bir borsanın kullanıcılara yanlışlıkla milyarlarca dolarlık Bitcoin dağıtmasının ardından piyasa gözetimini artırma kararı aldı.

Güney Kore'nin üst düzey finans denetim kurumu Mali Denetim Servisi (FSS), kripto piyasalarındaki denetimleri sıkılaştırdığını duyurdu. Karar, ülkenin en büyük borsalarından Bithumb'da yaşanan ve yaklaşık 44 milyar dolar değerinde Bitcoin'in kullanıcılara yanlışlıkla gönderildiği olayın hemen ardından geldi.

BALİNALARDAN SOSYAL MEDYAYA DENETİM PLANI

FSS, Pazar günü yaptığı açıklamada piyasa düzenini bozan "yüksek riskli" uygulamalara yönelik planlı soruşturmalar başlatacağını bildirdi. Hedefte balinalar tarafından gerçekleştirilen büyük çaplı fiyat manipülasyonları, yatırma-çekme askıya alınmasına bağlı işlem stratejileri ve sosyal medyada yanlış bilgiyle desteklenen koordineli pump taktikleri yer alıyor.

Düzenleyici ayrıca saniye ve dakika bazında şüpheli işlem kalıplarını otomatik olarak tespit eden araçlar geliştirmeyi planlıyor. Yapay zeka destekli metin analiz sistemleriyle olası piyasa suistimallerinin erken aşamada belirlenmesi de hedefleniyor.

BİTHUMB OLAYININ DETAYLARI NETLEŞTİ

Geçen hafta yaşanan olayda Bithumb, küçük promosyon ödülleri yerine bazı kullanıcılara en az 2.000'er Bitcoin gönderdi. Hata, o dönemki fiyatlarla yaklaşık 44 milyar dolara denk geliyordu. Yanlış dağıtımın ardından bazı kullanıcılar varlıkları satmaya çalışınca BTC fiyatı yerel borsada küresel ortalamanın yüzde 30 altına geriledi. Bithumb, Cuma günü gerçekleşen hatanın ardından 35 dakika içinde etkilenen 695 müşterinin işlem ve çekim işlemlerini kısıtladı.

Düzenleyiciler, olayın sanal varlıkların "güvenlik açıklarını ve risklerini" gözler önüne serdiğini belirterek borsaların iç kontrol sistemlerinde düzensizlik tespit edilmesi halinde yerinde denetim yapabilecekleri sinyalini verdi.

SEKTÖR GENELİNDE YAPTIRIMLARA HAZIRLIK

FSS, piyasa manipülasyonunun ötesine geçerek finans sektörü genelinde BT kaynaklı olaylara cezai yaptırımlar getireceğini açıkladı. Üst düzey yöneticiler ve bilgi güvenliği sorumlularının hesap verebilirliğini artıracak düzenlemeler de gündemde. Bu değişiklik, kripto işlem platformlarını doğrudan etkileme potansiyeli taşıyor.

Kurum, Temel Dijital Varlık Yasası için hazırlık ekibi kurduğunu da doğruladı. Yasa, Güney Kore'nin kripto düzenleyici çerçevesini ilk aşamanın ötesine taşımayı hedefliyor. Sıkılaştırma planı, Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung'un "acımasız finansal uygulamalar" olarak nitelendirdiği davranışların önüne geçmeye yönelik daha geniş kapsamlı bir hamlenin parçası. FSS, dolandırıcılığa karşı yaptırımları güçlendirmeyi ve sesli dolandırıcılıkla mücadele araçlarını genişletmeyi de planları arasına aldı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diyetisyenden skandal paylaşım! Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Diyetisyenden skandal paylaşım! Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Bir ilk, nüfusu 1 milyonu aştı

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Bir ilk, nüfusu 1 milyonu aştı
Buca Belediyesi işçileri ödenmeyen ücretleri nedeniyle iş bıraktı

Ücretleri ödenmeyen belediye işçileri kazan kaldırdı
Teknede hareketsiz bulunan Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni

Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni
Diyetisyenden skandal paylaşım! Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Diyetisyenden skandal paylaşım! Tutuklanarak cezaevine gönderildi
250 milyonluk tesis için imzalar atıldı! İstanbul'daki fabrikada bu ilçeye taşınacak

250 milyonluk tesis kuruluyor! İstanbul'daki fabrika da taşınacak
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren caninin ifadesi kan dondurdu: Aldatırken yakaladım 'beni öldür' dedi

Caninin ifadesi kan dondurdu: Aldatırken yakaladım 'beni öldür' dedi