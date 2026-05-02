Ethereum Vakfı bir haftada Bitmine'a 47 milyon dolarlık ETH sattı

Bir hafta önce de aynı büyüklükte bir blok satış yapılmıştı. O işlemde fiyat tanesi 2.387 dolar seviyesindeydi ve toplam değer yaklaşık 24 milyon dolardı. Vakıf, mart ayında da Bitmine'a 5 bin Ethereum satmıştı. Son bir haftada Bitmine'a yapılan satışlar toplamda yaklaşık 47 milyon dolara çıktı.

Vakıf, elde edilen fonların protokol araştırma ve geliştirme, ekosistem geliştirme, topluluk hibe fonlaması ve temel operasyonlar için kullanılacağını açıkladı.

TOPLULUKTAN SERT TEPKİ GELDİ

Ardışık satışlar toplulukta eleştiri dalgası yarattı. Bir kullanıcı sosyal medyada "İki haftada 46 milyon dolara neden ihtiyacınız var? Ne kadar harcıyorsunuz ve ne için?" sorusunu yöneltti. Vakfı geçen yıl da Ethereum satışları nedeniyle benzer eleştiriler hedef almış ve bir dönem satışları sınırlayacağını açıklamıştı. Baskıyı dengelemek için varlıklarının bir bölümünü stake etmeye ve DeFi'ye yönlendirmeye başlamıştı. Ancak geçen hafta 17.035 Ethereum'u stake'den çıkarması bu stratejiyle çelişen bir adım olarak değerlendirildi.

BİTMİNE 5 MİLYON ETHEREUM EŞİĞİNE YAKLAŞIYOR

Bitmine, sahip olduğu Ethereum miktarıyla dünyanın en büyük Ethereum hazine şirketi konumunda bulunuyor. Şirketin portföyü 5 milyon Ethereum eşiğine yaklaştı. Bitmine toplam varlıklarının yüzde 83'ünü, yaklaşık 4,19 milyon Ethereum'u stake etti. Stake edilen varlıkların değeri yaklaşık 9,5 milyar dolara ulaşıyor. Bir hafta öncesinde bu oran yüzde 70 civarındaydı.

Ethereum yayım sırasında 2.303 dolar civarında işlem görüyor. Token, geçen yıl ağustos ayında ulaştığı 4.953 dolarlık tüm zamanların zirvesinin yüzde 53'ten fazla altında seyrediyor.