Eski Kraken ekibinin SOL stratejisi 500 milyon dolara ulaştı

DeFi Development tarafından sürdürülen agresif büyüme stratejisi Solana Blockchain ekosistemindeki kurumsal ilgiyi artırmaya devam ediyor. Şirketin 25 milyon hissenin bulunduğu yapıda, yatırımcılar artık her hisse için yaklaşık 19,44 dolar değerinde SOL'a sahip oluyor.

Solana Blockchain Ekosisteminde Kurumsal Yatırım Rekoru

DeFi Development'ın son SOL alımı, şirketin Solana Blockchain ağına olan güvenini bir kez daha gösteriyor. Şirket yetkilileri, satın alınan tokenları çeşitli doğrulayıcılara stake edeceklerini açıkladı. Bu strateji arasında şirketin kendi bünyesinde işlettiği Solana validatörleri da bulunuyor.

Bu yılın başlarında eski Kraken çalışanlarından oluşan bir ekip tarafından kurulan DeFi Development, SOL ve Solana ile ilgili tokenları satın alma ve stake etme stratejisi yürütüyor. Şirketin portföyünde Dogwifhat memecoini gibi alternatif kripto varlıklar da yer alıyor.

DeFi Development aynı zamanda doğrulayıcı faaliyetleri sunarak Kraken gibi büyük kripto borsalarına teknik destek sağlıyor. Bu iş modeli şirkete hem staking getirileri hem de hizmet gelirleri sunuyor.

Geçen ay DeFi Development, Avrupa kıtasına genişleyerek Londra Borsası'nda işlem gören bir firmayı satın aldı. Bu hamle ile şirket "Birleşik Krallık'taki ilk Solana odaklı kamu hazine aracı" unvanını aldı.

DeFi Development Upexi ve Sharps ile birlikte Solana ekosistemine odaklanan en büyük dijital varlık hazinelerinden biri konumunda. Galaxy Digital, Jump Crypto ve Multicoin Capital tarafından desteklenen Forward Industries ise açık arayla en büyük SOL sahibi olarak öne çıkıyor.