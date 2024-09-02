Dev kripto borsasının müşterilerinin umutsuz bekleyişi sürüyor: Yatırımları tehlikede

WazirX platformu, geçtiğimiz aylarda büyük bir siber saldırıyla sarsılmış ve müşteri fonları ciddi oranda zarar görmüştü. Henüz kripto para borsasındaki varlıklarına erişemeyen kullanıcıların umutsuz bekleyişi sürüyor. Konu hakkında açıklama yapan uzmanlar yeniden yapılanma sürecinde müşterilerin fonlarının sadece bir kısmını geri alabilecekleri dile getiriyor. Hukuk danışmanları, bu sürecin müşteri varlıklarını tam olarak kurtarmanın zor olacağını vurguluyor.

Hack Saldırısı Sonrası WazirX İçin Kritik Süreç

Kripto para borsası WazirX'in yaşadığı büyük hack saldırısının ardından, kullanıcıların yatırımlarını geri alma umutları giderek azalıyor. Hukuk ve finans uzmanları, şirketin içinde bulunduğu zorlu durumdan çıkış yolunun oldukça dar olduğunu belirtiyor.

Kısa bir süre önce düzenlenen basın toplantısında konuşan WazirX'in Hintli kurucu ortağı Nischal Shetty, kullanıcıların fonlarının neredeyse yarısını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Yeniden yapılandırma sürecini yöneten Kroll firmasından George Gwee ise en iyi senaryoda bile kullanıcıların ancak yatırımlarının yüzde 55-57'sini geri alabileceğini öngördü.

Önümüzdeki günlerde Singapur Yüksek Mahkemesi'nde WazirX müşterilerini ve yatırımcılarını çok yakından ilgilendiren kritik bir duruşma gerçekleşecek. Mahkeme, WazirX'in Temmuz ayında yaşanan ve yaklaşık 234 milyon dolarlık kayba neden olan siber saldırı sonrasında talep ettiği altı aylık yasal koruma başvurusunu değerlendirecek. Bu başvuru, borsanın Singapur'daki işletmeci şirketi olan Zanmai India tarafından yapıldı.

Shetty, mevcut tablonun geçici olduğunu ve zararı en aza indirmeye çalıştıklarını vurgularken, "Önümüzdeki haftalarda daha net bir resim çizebileceğiz." dedi. Kroll'dan Jason Kardachi ise bir kurtarıcı yatırımcının devreye girmesi veya kaybedilen fonların bir kısmının geri kazanılması gibi seçeneklerin değerlendirildiğini ancak bunların da kesin çözümler olmadığını belirtti.

Kardachi, "Kripto dünyasının terminolojisiyle konuşursak, kullanıcıları tam anlamıyla memnun etmemiz pek olası görünmüyor. Piyasanın toparlanması veya dış destekler bir miktar iyileşme sağlayabilir ancak hack nedeniyle kaybedilen tüm fonları geri getirmek gerçekçi değil." diye konuştu.