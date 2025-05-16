Coinbase hisseleri veri ihlali ve SEC soruşturmasıyla düştü

Coinbase hisseleri veri ihlali ve SEC soruşturmasıyla düştü
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Coinbase, müşteri verilerinin sızdırılması ve SEC'in kullanıcı sayısı iddiaları soruşturması sonrası hisse değerinin yüzde 7 düşmesiyle finansal zorluklarla karşı karşıya kaldı.

Kripto para borsası Coinbase, siber saldırı sonucu ortaya çıkan veri ihlali ve 2021 yılındaki kullanıcı sayısı beyanlarıyla ilgili devam eden SEC soruşturması ile sarsıldı.

Coinbase kripto para borsasının hisse değeri, müşteri verilerini açığa çıkaran bir siber saldırı ve kullanıcı sayılarının yanlış beyan edilmesiyle ilgili devam eden SEC soruşturması haberlerinin ardından yüzde 7 düştü. Şirket hisseleri (COIN), 15 Mayıs'taki mesai sonrası işlemlerde 244 dolara geriledi. Bu çifte darbe, yatırımcıları tedirgin ederek piyasada dalgalanmaya neden oldu.

SEC Soruşturması Devam Ediyor

Kony hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre SEC'in Coinbase'in geçmiş açıklamalarında kullanıcı sayılarını yanlış beyan edip etmediğini araştırdığı soruşturma, Biden yönetimi döneminde başladı ve Trump yönetimi altında da devam ediyor. Coinbase Baş Hukuk Sorumlusu Paul Grewal, konu hakkında yaptığı açıklamada bu durumu doğruladı.

Grewal, "Bu, iki buçuk yıl önce raporlamayı durdurduğumuz ve kamuoyuna tam olarak açıkladığımız bir metrik hakkında önceki yönetimden kalan bir soruşturmadır." dedi.Grewalaçıklamasına, "Ayrıca daha ilgili olan 'aylık işlem yapan kullanıcılar' metriğini de açıkladık ve açıklamaya devam ediyoruz.bu, platformumuzu belirli bir ayda kullanan kişi sayısıdır." sözleriyle devam etti.

Düzenleyici kurum, özellikle Coinbase'in 2021 yılındaki pazarlama ve halka arz belgelerinde yer alan "100 milyondan fazla doğrulanmış kullanıcı" iddiasına itiraz ediyor. Ancak, borsa 2022 yılında bu metriği raporlamayı durdurmuştu.

Soruşturma, SEC'in Trump yönetimi altında Coinbase'e karşı 2023 yılında açtığı dava düşürülmesine rağmen devam ediyor.. Coinbase, SEC'e yanıt vermek üzere Davis Polk & Wardwell hukuk firmasıyla anlaşma sağladı.

Coinbase, 15 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, siber suçluların yurtdışındaki destek görevlilerini işe alarak kullanıcı verilerini sızdırması sonucu 20 milyon dolarlık bir şantaj girişimine maruz kaldığını bildirdi. Şirket, "Bu içeriden kişiler, müşteri destek sistemlerine erişim yetkilerini kötüye kullanarak küçük bir müşteri grubunun hesap verilerini çaldılar." ifadesini kullandı.

Coinbase fidye ödemeyi reddettiğini ancak veri ihlali sonucunda oltalama saldırılarının kurbanlarına geri ödeme yapacağını belirtti. Beklenen iyileştirme ve geri ödeme masraflarının 180 milyon ila 400 milyon dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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