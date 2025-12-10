Haberler

Circle, Aleo ile gizlilik odaklı USDC versiyonunu test ediyor

Circle, Aleo ile gizlilik odaklı USDC versiyonunu test ediyor
Güncelleme:
Circle, Aleo iş birliğiyle geliştirdiği gizlilik odaklı stablecoin USDCx'i test ağına taşıdı. zkSNARKS teknolojisini kullanan varlık, kurumsal uyumluluk ve kullanıcı gizliliğini bir araya getirerek yeni kullanım alanları yaratmayı hedefliyor.

Stablecoin ihraççısı Circle, trafiği şifrelemek için zkSNARKS teknolojisini kullanan Katman-1 Blockchain ağı Aleo ile gerçekleştirdiği ortaklık kapsamında, amiral gemisi USDC'nin gizlilik odaklı versiyonu USDCx'i test etmeye başladı. Yayımlanan blog gönderisine göre bu yeni varlık, tamamen anonim işlemler yerine banka düzeyinde gizlilik sunarak uyumluluk kayıtlarını muhafaza edecek.

Kurumsal Kullanım Senaryoları Ön Planda

Circle'ın X platformunda yaptığı açıklamaya göre "yapılandırılabilir uyumluluk" özelliği sayesinde USDCx, küresel maaş ödemeleri, e-ticaret, yardım dağıtımı ve eşler arası (P2P) transferler gibi kurumsal kullanım alanlarına entegre edilebilecek. Circle Ticari İşler Müdürü Kash Razzaghi, projenin yüksek kaliteli rezerv varlıkları zincir üstü görünürlük ve gizlilikle birleştirerek işletmelerin stablecoin kullanımını ölçeklendirmesine yardımcı olacağını belirtti.

Kripto sektöründe pratik gizlilik teknolojilerini geliştirmeye çalışan tek firma Circle değil. Railgun ve Privacy Pools gibi protokoller kötü niyetli aktörleri filtreleyen yeni nesil karıştırıcılar (mixer) geliştirirken, Horizen gibi eski gizlilik odaklı kripto paralar da regülasyon uyumlu operasyonlara yöneliyor.

Şu anda Aleo test ağında pilot uygulaması yapılan USDCx, xReserve altyapısında tutulan geleneksel USDC ile bire bir oranında destekleniyor. Circle, bu yapının üçüncü taraf köprülere ihtiyaç duymadan güveni minimize ettiğini vurguladı. Aleo, başka Blockchain ağlarına köprülenen USDCx'in Aleo'nun sıfır bilgi kriptografisinden veya gizlilik özelliklerinden yararlanamayacağı uyarısında bulundu.

Kapanış Geliştirme süreci yıllar süren Aleo, ana ağını Eylül 2024'te başlattı. Kökleri Zcash kurucuları ve üniversite kriptografi uzmanları tarafından yazılan bir araştırma makalesine dayanan proje, 2022 yılındaki B Serisi yatırım turunda 200 milyon dolar toplayarak 1,45 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı. Projenin destekçileri arasında Tiger Global, a16z ve Samsung Next gibi önemli isimler yer alıyor.

