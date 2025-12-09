Haberler

Circle Abu Dabi'den lisans aldı

Güncelleme:
USDC ihraççısı Circle, Abu Dabi Küresel Pazarı'ndan finansal hizmetler izni aldı. Şirket, bölgedeki düzenlemeye tabi ödeme ve mutabakat hizmetlerini kurumsal müşteriler için genişletmeyi hedefliyor.

ABD merkezli stablecoin şirketi Circle, Orta Doğu stratejisi kapsamında Salı günü önemli bir duyuru yaptı. Şirket, Abu Dabi Küresel Pazarı (ADGM) Finansal Hizmetler Düzenleme Kurumu'ndan para hizmetleri sağlayıcısı olarak faaliyet göstermek üzere lisans aldığını açıkladı.

Bölgesel Liderlik İçin Üst Düzey Atama

Circle Kurucu Ortağı ve CEO'su Jeremy Allaire, bölgedeki düzenleyici netliğin internet tabanlı finansal sistemler için temel oluşturduğunu vurguladı. Allaire, "ADGM'in çerçevesi şeffaflık, risk yönetimi ve tüketici koruması konularında çıtayı yükseltiyor. Bu standartlar, güvenilir stabil kripto paraların gerçek dünya ödemelerinde kullanılmasına olanak tanıyor." dedi.

Genişleme planının bir parçası olarak Saeeda Jaffar, Circle'ın Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü olarak atandı. Daha önce Visa'da Körfez İş Birliği Konseyi bölgesinden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Jaffar, bölgedeki zincir üstü ödeme altyapısını ve dolar endeksli varlıkların benimsenmesini yönetecek.

Abu Dabi, son dönemde kripto şirketleri için bir merkez hâline geldi. Circle'ın duyurusu, Tether'in USDT için onay alması ve Binance'in takas odası ile borsa hizmetleri için tam yetki aldığını açıklamasının hemen ardından geldi. Piyasa verilerine göre Circle hisseleri Pazartesi gününü yüzde 1,94 düşüşle 83,96 dolar seviyesinden tamamladı.

Burak KÖSE
