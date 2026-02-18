Haberler

Bridge, OCC'den ulusal banka lisansı için ön onay aldı

Güncelleme:
Stablecoin platformu Bridge, ABD Para Birimi Denetleme Ofisi'nden (OCC) federal düzeyde faaliyet gösterecek bir ulusal banka lisansı için koşullu onay aldı. Bu gelişme, Bridge'i federal denetim altına girmek isteyen kripto şirketlerinin giderek büyüyen listesine ekledi.

Geçtiğimiz yıl ödeme devi Stripe tarafından satın alınan stablecoin platformu Bridge, salı günü yaptığı açıklamada OCC'den koşullu onay aldığını duyurdu. Sürecin tamamlanması durumunda yeni lisans, Bridge'e kripto varlık saklama, stablecoin ihracı ve stablecoin rezervlerini yönetme yetkisi verecek. Platform, bu onayın kurumsal şirketlerin, fintech firmalarının, kripto işletmelerinin ve finansal kuruluşların dijital dolar altyapısını net bir federal çerçevede inşa etmesine olanak tanıyacağını belirtti.

FEDERAL DENETİM DALGASI BÜYÜYOR

Bridge, federal düzeyde düzenlemeye tabi güvenilir banka statüsü elde etmek isteyen tek kripto şirketi değil. Ripple, Circle, BitGo, Fidelity Digital Assets ve Paxos da aynı yolu izliyor. Söz konusu şirketlerin tümü aralık ayında OCC'den koşullu onay almıştı. Onay dalgası, kripto sektörüne daha sıcak yaklaşan mevcut ABD başkanlık yönetiminin döneminde gerçekleşiyor. Anchorage Digital Bank ise 2021 yılında ulusal güven bankası lisansı alan ilk ve şu ana kadar tek kripto şirketi olma özelliğini taşıyor.

GENIUS YASASI İLE UYUM

Bridge salı günkü açıklamasında, uyum çerçevesinin kendisini GENIUS (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act) olarak bilinen yeni stablecoin yasasıyla uyumlu hale getirmeye hazır kıldığını da vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz yıl imzaladığı yasa tasarısı için federal düzenleyiciler şu anda uygulama kuralları üzerinde çalışıyor.

Bridge, "Ulusal güven bankası lisansı almak, müşterilerimize stablecoinlerle güvenle ve ölçeklenebilir bir şekilde inşa etmeleri için ihtiyaç duydukları düzenleyici altyapıyı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

