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Brezilya stablecoin transferlerini yasaklıyor

Brezilya stablecoin transferlerini yasaklıyor
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Brezilya Merkez Bankası (BCB), MetaMask ve Trezor gibi kişisel cüzdanlara stablecoin transferlerini yasaklamayı öngören bir düzenleme önerdi. Düzenlemenin Şubat 2025'te yürürlüğe girmesi planlanıyor. Kripto sektörü düzenlemenin uygulanmasının zor olacağını ve merkeziyetsiz çözümlere geçişi hızlandıracağını belirtiyor.

Brezilyalı kripto para yatırımcıları, ulusal para birimi realin değer kaybına karşı kendilerini korumak için stablecoin kullanımını artırıyor. Bu durum karşısında merkez bankası, düzenleme hazırlıyor. Sektör temsilcileri, özellikle P2P işlemlerin ve merkeziyetsiz platformların kontrolünün zorluğuna dikkat çekiyor.

Brezilya Stablecoin Kısıtlamaları Merkeziyetsiz Çözümleri Tetikliyor

Brezilya'nın kripto ekosisteminde önemli bir dönüşüm yaşanıyor. Area Bitcoin okulu kurucu ortağı Carol Souza, BCB'nin olası stablecoin kısıtlamalarının Brezilya ticaret platformları dışındaki işlemleri engellemeyi amaçladığını belirtiyor.

Trezor Bitcoin analisti Lucien Bourdon, düzenlemelerin uygulanmasının zorluğuna dikkat çekiyor. Merkeziyetsiz platformlar ve P2P işlemlerin kontrolünün güç olması nedeniyle, yasağın ekosistemin yalnızca bir bölümünü etkileyebileceğini öne sürüyor.

Tether CEO'su Paolo Ardoino, Brezilya'nın Latin Amerika'daki en aktif USDT pazarlarından biri olduğunu vurguluyor. Şirket, düzenleyici gelişmelerde Brezilya yetkilileriyle iş birliği yapmaya hazır olduğunu bildiriyor.

Yeni çözümler arasında Lightning üzerindeki Taproot Assets ve Liquid ağındaki USDT gibi Bitcoin Layer 2 teknolojileri öne çıkıyor. Nijerya ve Çin örnekleri, benzer kısıtlamaların merkeziyetsiz platformlara geçişi hızlandırdığını gösteriyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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