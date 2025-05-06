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BNB için ilk ETF başvurusu SEC'e sunuldu

BNB için ilk ETF başvurusu SEC'e sunuldu
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ABD'li varlık yöneticisi VanEck, dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance ile ilişkili BNB Chain'in yerel tokenı için ilk spot ETF başvurusunu gerçekleştirdi. Piyasa değerine göre dördüncü büyük kripto para birimi olan BNB, SEC'in yeni liderliği altında yoğunlaşan altcoin ETF yarışında önemli bir adım atarken, onay alması halinde yatırımcılara stake ödülleri kazanma imkanı da sunacak.

Kripto yatırım ürünleri alanında yaşanan gelişmeler hızla devam ediyor. VanEck'in BNB için tamamladığı spot ETF başvurusu, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan 70'ten fazla altcoin ETF başvurusu arasında önemli bir yere sahip. ETF analisti Eric Balchunas, başvurunun zamanlamasına dikkat çekerek, TOKEN2049 etkinliğinden kısa süre sonra gelmesinin ve Binance kurucusu CZ'nin konuşmasının bu gelişmeyle bağlantılı olabileceğini ima etti.

SEC Yeni Yönetimle Altcoin ETF İncelemelerini Hızlandırıyor

VanEck tarafından SEC'e sunulan S-1 belgesi, BNB tokenı için spot ETF başvurusunun resmi adımını oluşturuyor. Bu başvuru, kripto para dünyasında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

BNB, halihazırda piyasa değerine göre dördüncü en büyük kripto para birimi konumunda yer alıyor. Yayım sırasında yaklaşık 599 dolar seviyesinde işlem gören BNB, 85 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip.

Avrupa'da halihazırda 21Shares tarafından yönetilen BNB ETP (Borsa Yatırım Ürünü) bulunurken, VanEck'in başvurusu ABD pazarı için bir ilk niteliği taşıyor. S-1 belgesine göre ETF onaylanırsa güvendeki BNB'nin herhangi bir kısmı stake ödülleri kazanmak, ek BNB elde etmek veya başka gelirler sağlamak için kullanılabilecek.

BNB Chain, Binance kripto para borsasıyla yakından ilişkili bir Blockchain ağı olarak bilinirken, BNB tokeni borsada işlem ücretlerinde indirim sağlama özelliğiyle öne çıkıyor. Ayrıca token, Binance Card aracılığıyla seyahat rezervasyonları ve ticari ödemeler için de kullanılabiliyor.

SEC'in yeni liderliği altında altcoin ETF'leri için yarış hızlanmaya devam ederken, komisyon yakın zamanda çeşitli başvurular hakkındaki kararlarını erteledi. Piyasa uzmanları, Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasından sonra, altcoin ETF'leri için sürecin nasıl gelişeceğini merakla takip ediyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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