Bitmine 27.801 ETH aldı: Tom Lee 'ETH artık bir para'

Şirketin pazartesi açıklamasına göre ETH başına 1.820 dolar üzerinden yaklaşık 10,5 milyar dolar değerindeki bu varlık, Bitmine'ı küresel ölçekte en büyük kurumsal Ethereum sahibi konumuna taşıyor. Şirket, yalnızca Strategy'nin 54 milyar dolarlık Bitcoin pozisyonunun gerisinde kalarak genel sıralamada en büyük ikinci kurumsal kripto hazinesi konumunu elinde tutuyor.

Son rakam, bir önceki haftaya kıyasla 27.801 ETH'lik bir artışa işaret ediyor ve Bitmine'ı, Ethereum arzının yüzde 5'ine ulaşma hedefinin yüzde 96'sına taşıyor. Lee, şirketin yüksek alım temposunu koruduğunu belirterek Ethereum'un kullanım alanına kanıt olarak Robinhood Chain'in 1 Temmuz'daki ana ağ lansmanını gösterdi. Lee, Robinhood'un 27 milyon kullanıcısının kripto işlem ücretlerini ETH cinsinden ödediğini, yani gündelik kullanıcıların ETH'yi bir para birimi olarak görmeye başladığını söyledi.

STAKE EDİLEN ETHEREUM YILLIK 242 MİLYON DOLAR GETİRİYOR

Ethereum, son 24 saatte yüzde 1,95 gerileyerek 1.766 dolara indi. Varlık, Ağustos 2025'te gördüğü 4.946 dolarlık tarihi zirvesinin yüzde 64 altında işlem görüyor.

Bitmine, toplam varlığının yüzde 85'inden fazlasına denk gelen 4,92 milyon ETH'nin şu an stake edildiğini açıkladı. Şirkete göre stake işlemleri yedi günlük yüzde 2,70 getiriyle çalışıyor ve yıllık stake geliri yaklaşık 242 milyon dolar olarak öngörülüyor. Bu rakamın, şirketin kendi doğrulayıcı altyapısı üzerinden ölçek büyüdükçe yaklaşık 284 milyon dolara çıkması bekleniyor.

ETHEREUM DIŞINDA 482 MİLYON DOLARLIK NAKİT VE HİSSE VAR

Bitmine, Ethereum dışında 206 Bitcoin, Beast Industries'te 180 milyon dolarlık ve Eightco Holdings'te 69 milyon dolarlık pay ile 482 milyon dolarlık nakit ve menkul kıymet bulundurduğunu bildirdi. Şirketin kripto, nakit ve diğer varlıklarının toplam değeri 11,3 milyar dolara ulaştı.

Bitmine hisseleri de cuma seansını yüzde 1,97 yükselişle 14,98 dolardan kapatarak yatırımcı ilgisinin sürdüğünü gösterdi.