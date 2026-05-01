Bithumb'a verilen faaliyet durdurma cezası mahkemece askıya alındı

Mali İstihbarat Birimi (FIU), Bithumb'da yapılan denetimde Mali Bilgi Yasası kapsamında yaklaşık 6,65 milyon ihlal tespit etmişti. İhlaller arasında kayıt dışı sanal varlık hizmet sağlayıcılarıyla yapılan işlemler de yer alıyordu. FIU mart-eylül döneminde kısmi faaliyet durdurma ve 25 milyon dolarlık idari para cezası uygulamıştı.

Ceza yürürlüğe girseydi yeni Bithumb müşterileri sanal varlıklarını harici cüzdan ve platformlara aktaramayacaktı. Mevcut müşteriler kısıtlamadan etkilenmeyecekti. Bithumb 23 Mart'ta idari dava açmış ve cezanın yürütülmesinin durdurulmasını talep etmişti.

BİTHUMB'IN İÇ KONTROL SORUNLARI GÜNDEMDE

Mahkeme kararı, Bithumb'ın iç kontrollerinin daha önce de sorgulandığı bir dönemde geldi. Borsa şubat ayında bir promosyon etkinliğinde kullanıcılara yanlışlıkla 620 bin Bitcoin tanımlamıştı. Güney Koreli yetkililer olay üzerine soruşturma başlatmış, milletvekilleri de Mali Hizmetler Komisyonu'nu önceki denetimlerde sistem zafiyetlerini tespit edemediği gerekçesiyle eleştirmişti.

BÜYÜK BORSALARA VERİLEN CEZALAR MAHKEMEYE TAŞINIYOR

Bithumb kararı tek başına değil. Güney Kore'nin büyük kripto para borsaları kara para aklamayla mücadele uyumluluğuna bağlı FIU cezalarını peş peşe yargıya taşıyor.

Upbit'in işletmecisi Dunamu, 9 Nisan'da açılan davada FIU'nun üç aylık kısmi faaliyet durdurma cezasını iptal ettirmişti. Mahkeme, düzenleyici rehberliğin yetersiz olduğuna hükmetmişti.

FIU 14 Nisan'da Coinone borsasında yaklaşık 70 bin vakada kullanıcı kimlik doğrulaması yapılmadığını tespit ederek 3,5 milyon dolarlık para cezası ve üç aylık kısmi faaliyet durdurma kararı vermişti. Coinone da cezayı yargıya taşıdı ve mahkeme faaliyet durdurma kararını askıya aldı.