Bitcoin yükselişinde sert fren

Küresel finans piyasalarındaki gelişmeler Bitcoin'in yükselişini etkilemeye devam ediyor. Verilere göre yatırımcıların Fed'den faiz indirimi beklentileri azalırken, dolar endeksinin güç kazanması kripto para piyasalarında temkinli bir havaya neden oluyor.

Büyük Satış Emirleri Bitcoin Yükselişe Engel Oluşturuyor

BRN analisti Valentin Fournier, Bitcoin'in 100.000 dolar seviyesine ulaşmasının önündeki en büyük engelin 4.000 BTC'lik (yaklaşık 384 milyon dolar) satış duvarı olduğunu vurguluyor. Fournier, güçlü piyasa katalizörleri ve artan yatırımcı güvenine rağmen bu satış baskısının aşılmasının zaman alabileceğini değerlendiriyor.

Makroekonomik göstergeler Bitcoin üzerindeki baskıyı artırıyor. ABD dolar endeksi, 5 Kasım'daki seçimlerde 103,42 seviyesinden 106,22'ye yükseldi. Doların değer kazanması, kripto paralar gibi riskli varlıklara olan talebi azaltıyor.

Piyasa katılımcıları bu hafta açıklanacak kritik ekonomik verileri yakından takip edecek. Kasım ayı tarım dışı istihdam raporu ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın çarşamba günü yapacağı konuşma, yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek önemli gelişmeler olarak öne çıkıyor.