Haberler

Bitcoin Strategy satışının ardından hızla toparlandı

Bitcoin Strategy satışının ardından hızla toparlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitcoin, Strategy'nin Bitcoin sattığını açıklamasının ardından gün içinde 62 bin doların altına indikten sonra hızla toparlanarak dikkat çekici bir direnç gösterdi. Bitwise Genel Müdürü Hunter Horsley, hareketi "Bitcoin daha yükseğe gitmek istiyor" sözleriyle özetledi.

Michael Saylor'ın şirketi Strategy, yaklaşık 216 milyon dolara 3 bin 588 Bitcoin sattığını açıkladıktan sonra Bitcoin kısa süreliğine 62 bin doların altına geriledi. İlk şok ve şirket hisselerinde seans öncesi görülen yüzde 4'lük düşüşe rağmen piyasa satışı kayda değer bir tepki vermeden geçiştirdi ve Bitcoin hızla 63 bin 800 dolar seviyesine toparlandı.

Strategy hâlâ kripto rezervlerinde 843 bin 775 BTC ve 2,55 milyar dolarlık nakit tutuyor. Bitcoin son dönemde makro dalgalanmaları da geride bırakıyor. Zayıflayan ABD istihdam verileri, Federal Rezerv'in faiz indirimine gitmesi beklentisini güçlendirdi. Varlığın kısa vadeli eğilimi yükseliş yönünde olsa da ETF akışları ile piyasa konumlanması hâlâ baskı oluşturuyor.

PANDL BİTCOİN'DE DAHA KALICI BİR DİP BEKLİYOR

Grayscale Araştırma Başkanı Zach Pandl'a göre Strategy'nin son adımları, şirketin finansman yapısına duyulan piyasa güvenini yeniden tesis edecek ve Bitcoin'in daha kalıcı bir dip bulmasına yardımcı olacak.

Pandl, Strategy'nin bilançosunun sağlam olduğunu ancak değişen piyasa koşullarının belirsizlik yarattığını belirtti. Şirketin finansman modeline yönelik soru işaretleri, son haftalarda fiyat baskısını artıran etkenlerden biriydi.

REZERV 17 AYLIK TEMETTÜYÜ KARŞILIYOR

Mayıs sonunda şirketin dolar nakit rezervi yaklaşık 870 milyon dolara gerilemiş, bu da imtiyazlı hisseler için yalnızca altı aylık temettü karşılığı anlamına gelmişti. Bu durum, şirketin düşük değerlemeyle yeni hisse mi satacağı, Bitcoin mi elden çıkaracağı yoksa imtiyazlı hissedarlarını mı gözden çıkaracağı sorularını gündeme getirmişti.

Strategy'nin haziran sonunda duyurduğu yeni çerçeve bu belirsizliği ortadan kaldırdı. 216 milyon dolarlık Bitcoin satışının ardından şirketin dolar rezervi 2,55 milyar dolara ulaştı ve bu tutar yaklaşık 17 aylık temettü karşılığına denk geliyor. Son olarak Bitcoin, yayım sırasında 63 bin 380 dolardan işlem görüyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama

Zamanlama manidar! Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama
NATO Ankara Zirvesi, Savunma Sanayii Forumu ile başladı

Haberler.com duyurmuştu! NATO Ankara zirvesi bir ilkle başladı
NATO Zirvesi'ne damga vuracak hamle! Ortak füze üretimi geliyor

Ankara'da tarihi adım! Bu imza dünyada dengeleri değiştirebilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki gence mezar olmuştu: Otomobilin sürücüsü alkollü çıktı!

İki gence mezar olan otomobilin sürücüsü alkollü çıktı
Erzurum'da acı olay: Psikolojik tedavi gören şahıs derede can verdi

Psikolojik tedavi görüyordu; atladığı derede can verdi
Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü! 11 yıl önce de eniştesini öldürmüş

Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü
Türkiye'nin 59 yıllık dev şirketi iki kişiye satıldı! İşte değeri

Türkiye'nin 59 yıllık dev şirketi iki kişiye satıldı! İşte değeri
60 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti! İkinci konkordato başvurusu

60 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti
Kanada Başbakanı Carney, NATO Zirvesi için Türkiye'de

Ankara'da zirve trafiği hızlandı! Bakan Şimşek bizzat karşıladı
Trafik magandasından iğrenç hareketler! Önce dilini çıkardı, sonra cinsel organını gösterdi

Aman dikkat! Bu sapık trafikte sizin de karşınıza çıkabilir