Bitcoin Strategy satışının ardından hızla toparlandı

Michael Saylor'ın şirketi Strategy, yaklaşık 216 milyon dolara 3 bin 588 Bitcoin sattığını açıkladıktan sonra Bitcoin kısa süreliğine 62 bin doların altına geriledi. İlk şok ve şirket hisselerinde seans öncesi görülen yüzde 4'lük düşüşe rağmen piyasa satışı kayda değer bir tepki vermeden geçiştirdi ve Bitcoin hızla 63 bin 800 dolar seviyesine toparlandı.

Strategy hâlâ kripto rezervlerinde 843 bin 775 BTC ve 2,55 milyar dolarlık nakit tutuyor. Bitcoin son dönemde makro dalgalanmaları da geride bırakıyor. Zayıflayan ABD istihdam verileri, Federal Rezerv'in faiz indirimine gitmesi beklentisini güçlendirdi. Varlığın kısa vadeli eğilimi yükseliş yönünde olsa da ETF akışları ile piyasa konumlanması hâlâ baskı oluşturuyor.

PANDL BİTCOİN'DE DAHA KALICI BİR DİP BEKLİYOR

Grayscale Araştırma Başkanı Zach Pandl'a göre Strategy'nin son adımları, şirketin finansman yapısına duyulan piyasa güvenini yeniden tesis edecek ve Bitcoin'in daha kalıcı bir dip bulmasına yardımcı olacak.

Pandl, Strategy'nin bilançosunun sağlam olduğunu ancak değişen piyasa koşullarının belirsizlik yarattığını belirtti. Şirketin finansman modeline yönelik soru işaretleri, son haftalarda fiyat baskısını artıran etkenlerden biriydi.

REZERV 17 AYLIK TEMETTÜYÜ KARŞILIYOR

Mayıs sonunda şirketin dolar nakit rezervi yaklaşık 870 milyon dolara gerilemiş, bu da imtiyazlı hisseler için yalnızca altı aylık temettü karşılığı anlamına gelmişti. Bu durum, şirketin düşük değerlemeyle yeni hisse mi satacağı, Bitcoin mi elden çıkaracağı yoksa imtiyazlı hissedarlarını mı gözden çıkaracağı sorularını gündeme getirmişti.

Strategy'nin haziran sonunda duyurduğu yeni çerçeve bu belirsizliği ortadan kaldırdı. 216 milyon dolarlık Bitcoin satışının ardından şirketin dolar rezervi 2,55 milyar dolara ulaştı ve bu tutar yaklaşık 17 aylık temettü karşılığına denk geliyor. Son olarak Bitcoin, yayım sırasında 63 bin 380 dolardan işlem görüyor.