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Bitcoin Rodney milyar dolarlık kripto dolandırıcılığında suçunu kabul etti

Bitcoin Rodney milyar dolarlık kripto dolandırıcılığında suçunu kabul etti
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Miami'li kripto tanıtımcısı Rodney "Bitcoin Rodney" Burton, 1,8 milyar dolarlık HyperFund dolandırıcılığındaki rolü nedeniyle federal mahkemede suçunu kabul etti.

Maryland Bölgesi ABD Savcılığı'nın açıklamasına göre HyperFund düzeni 2020 ile 2022 arasında işledi. Burton, savunma anlaşması kapsamında HyperFund'ı tanıtırken lisanssız para transfer hizmeti sunmak için komplo kurduğunu kabul etti.

Tanıtımcı, yatırımcı fonlarını danışmanlık şirketi olarak sunulan ancak ödeme kanalı işlevi gören kuruluşlar üzerinden yönlendirdi. Savcılığa göre operasyonla bağlantılı olarak en az 7,85 milyon dolar gelir elde etti.

HYPERFUND GÜNLÜK YÜZDE 1'E VARAN GETİRİ VAAT ETMİŞTİ

Açıklamaya göre HyperFund'ın tanıtım materyalleri, "üyelik" satın alan yatırımcılara, şirket başlangıç yatırımlarını ikiye ya da üçe katlayana kadar günlük yüzde 0,5 ile 1 arasında pasif ödül vaat ediyordu. Platform, bu ödemeleri gerekçelendirmek için büyük ölçekli kripto madenciliği operasyonlarından gelir elde ettiğini öne sürdü. Ancak savcılara göre böyle bir operasyon yoktu. Para çekme işlemleri ise düzen ilerledikçe 2021'den itibaren engellendi.

Burton, komplo suçlamasından yasal azami beş yıl federal hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Cezasının 23 Temmuz'da ABD Bölge Yargıcı Richard D. Bennett önünde açıklanması bekleniyor.

KRİPTO DOLANDIRICILIK ZARARI 2025'TE 11 MİLYAR DOLARI AŞTI

FBI'ın nisanda yayımlanan İnternet Suçları Şikâyet Merkezi (IC3) yıllık raporuna göre kripto kaynaklı dolandırıcılık zararları 2025'te 11,4 milyar dolara ulaştı.

Büro, 2024'e kıyasla yüzde 21 artışla 181.565 kripto ilişkili şikâyet aldı. Ortalama bildirilen zarar 62.604 dolar oldu. Yatırım dolandırıcılıkları ise 61.559 şikâyette toplam 7,2 milyar dolarlık kaybın kaynağı oldu.

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