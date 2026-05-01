Bitcoin madencisi Riot Platforms yapay zeka müşterileriyle ilk gelirini raporladı

Riot'un toplam geliri çeyrekte 167,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bitcoin madenciliği 111,9 milyon dolarla ana gelir kaynağı olmaya devam etti ancak düşen üretim ve ortalama Bitcoin fiyatları nedeniyle yıllık bazda geriledi. Veri merkezi segmenti toplam gelirin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturarak şirketin yapay zeka ve veri merkezi müşterilerine yöneliminin ilk somut karşılığını verdi.

Şirket çeyrekte 3.778 Bitcoin sattı. Bilançosunda tuttuğu 15.679 Bitcoin'in güncel değeri yaklaşık 1,2 milyar dolara ulaşıyor. Bu rakam Riot'u halka açık şirketler arasında yedinci büyük Bitcoin sahibi konumuna yerleştiriyor.

AMD KAPASİTESİNİ 50 MEGAVATA ÇIKARDI

AMD, çeyrek içinde opsiyonunu kullanarak kapasitesini 25 megavat artırdı ve toplam sözleşmeli kapasiteyi 50 megavata yükseltti. Anlaşmada 200 megavata kadar ek genişleme opsiyonları hâlâ masada duruyor.

AMD anlaşmasına bağlı 5 megavatlık kapasite çeyrek içinde devreye alındı ve gelir üretmeye başladı. Kalan başlangıç kapasitesinin büyük bölümünün ikinci çeyrekte faaliyete geçmesi bekleniyor.

Veri merkezi gelirinin önemli kısmı düşük marjlı kiracı donanım kurulum hizmetlerinden geldi. Riot bu hizmeti, kiracıya özel ekipmanın maliyet artı kâr bazında temin edilip kurulması olarak tanımlıyor. Tekrarlayan kira gelirleri henüz daha küçük bir pay taşıyor.

RİOT ROCKDALE VE CORSİCANA'DA GENİŞLİYOR

Riot, AMD'nin konuşlandığı amiral gemisi Rockdale tesisini genişletirken Corsicana kampüsünün inşaatını da sürdürüyor. Yöneticiler, Corsicana'nın hem tekli hem çoklu kiracılı yapay zeka ve büyük ölçekli veri merkezi müşterilerine hizmet verebileceğini belirtti.

Şirket bu ay veri merkezi operasyonlarından sorumlu üst düzey yönetici Jonathan Gibbs'in ayrılığını yaşadı. Yerine Google ve TA Digital Group'ta görev yapmış altyapı yöneticisi Adam Black getirildi.