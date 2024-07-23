Bitcoin madencisi HIVE Digital büyümeye devam ediyor

Kripto madencilik sektöründe yeni sayfa açılıyor. HIVE Digital Technologies, Paraguay'da 100 megavatlık dev bir madencilik tesisinin temellerini atıyor. Bu yeni tesis, şirketin küresel hashrate kapasitesini saniyede 12,1 exahash'e çıkararak, global pazardaki rekabet gücünü artıracak.

HIVE Küresel Çapta Bitcoin Madencilik Gücünü Artırıyor

Paraguay, kripto para madenciliği alanında önemli bir gelişmeye sahne oluyor. HIVE Digital Technologies, ülkede kurulacak yeni Bitcoin madencilik tesisinin detaylarını açıkladı. Şirketin bu hamlesi, küresel madencilik sektöründe dengeleri değiştirebilecek nitelikte olmasıyla dikkat çekiyor.

HIVE'ın CEO'su Frank Holmes, yaptığı açıklamada, Paraguay'daki yeni tesisin 100 megavatlık kapasiteye sahip olacağını duyurdu. Bu kapasite artışıyla birlikte şirketin toplam Bitcoin üretim gücünün 12,1 exahash'e (EH/s) yükseleceği belirtildi. Böylece HIVE, mevcut kapasitesine saniyede 6,5 exahash daha eklemiş olacak.

Holmes, bu yeni yatırımın şirketin büyüme stratejisindeki önemini vurgularken, HIVE'ın Kanada, İsveç ve İzlanda'daki mevcut operasyonlarına ek olarak Paraguay'ı da eklediğini ifade etti. Bu genişleme hamlesi, şirketin küresel varlığını güçlendirme hedefinin bir parçası olarak görülüyor.

Finansal veriler de HIVE'ın sektördeki konumunu destekler nitelikte. Şirketin elinde bulunan Bitcoin miktarı son verilere göre 2.521 BTC'ye ulaştı. Şirketin elindeki bu miktar yaklaşık 171 milyon dolarlık bir değere tekabül ediyor.

HIVE'ın geçen yılki performansı da dikkat çekici. Şirketin gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 8'lik bir artışla 114,5 milyon dolara yükseldi. Bu gelirin büyük bir kısmını, 111 milyon dolarla Bitcoin madenciliği oluşturuyor.

Piyasalarda da HIVE'a olan ilgi artıyor. NASDAQ borsasında işlem gören şirket hisseleri, son işlem gününde yüzde 8'lik bir yükselişle 4,49 dolar seviyesine ulaştı.