Bitcoin kısa süre 66 bin doları test etti

Bitcoin son haftaların aralığının alt sınırında seyrederken Ethereum (ETH) de yaklaşık 2.000 doların yakınında geziniyor. Pazartesi günü ABD-İran gerilimine ilişkin değişen tondaki söylemlerin ardından beliren kazanımlar, salı sabahı büyük ölçüde geri verildi.

Kurumsal akışlar sınırlı destek sunuyor. 30 Mart'ta ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri 69,4 milyon dolar net giriş kaydetti. Ethereum ürünleri ise 5 milyon dolarlık girişle hafif toparladı. Rakamlar talebin geri döndüğüne işaret etse de piyasa genelinde duyarlılığı değiştirmeye yetmedi.

BTC İÇİN İKİNCİ ÇEYREK GÖRÜNÜMÜ İKİYE BÖLÜNDÜ

Şirket cephesinde tablo karışık. Bu ay yüzde 40 zararla 20 milyon dolarlık Bitcoin satışı yapan Nakamoto'nun hamlesi ve Strategy'nin haftalık alım serisini askıya alması, baskı altındaki alıcı kitlesinin görünümünü karmaşıklaştırıyor. Buna karşın Trump bağlantılı American Bitcoin, hisse fiyatları gerilemesine karşın Bitcoin biriktirmeyi sürdürüyor.

Yükselen petrol fiyatları, süregelen enflasyon baskıları ve faiz indirimine ilişkin beklentilerin ötelenmesi risk iştahını kısıtlıyor. Asya hisse piyasalarındaki zayıflık ve petrol fiyatlarındaki sert artış jeopolitik riskin sermaye dağılımını ne denli etkilediğini bir kez daha ortaya koydu. Fed Başkanı Jerome Powell'ın ek faiz artışı endişelerini hafifleten açıklamaları ise sınırlı düzeyde rahatlama sağladı.

Teknik açıdan piyasa 66.100 ile 68.500 dolar arasında dar bir bantta hareket ediyor. Bu aralıkta fiyat hareketi yönsel güçten yerine likidite taramalarından besleniyor. Piyasa yapıcıların geri çekilmesiyle yayılmalar genişledi ve fiyatlar ekonomi verileri ile jeopolitik gelişmeler gibi kısa vadeli tetikçilere karşı daha duyarlı hale geldi.

Araştırmacı Lacie Zhang, Bitcoin'in nisan ayında jeopolitik tablonun seyrine bağlı olarak 60.000 ile 84.000 dolar arasında daha geniş bir bantta hareket edebileceğini öngördü. Çatışmanın uzaması halinde Bitcoin'in 55.000 dolara gerileme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini belirten Zhang, hızlı de-eskalasyon senaryosunda ise 90.000 doların üzerinin gündemine gelebileceğini vurguladı. Yayım sırasında Bitcoin 66.600 dolar, Ethereum 2.035 dolar civarında işlem görüyordu.