Bitcoin fonlarında kritik eşik: Yüzde 7'lik arz payı
Bitcoin ETP'leri 1,47 milyon BTC'ye ulaştı ve toplam arzın yüzde 7'sini aştı. BlackRock en büyük fon olurken, ağustosta 301 milyon dolarlık çıkış yaşandı.

Bitcoin'e dayalı borsa yatırım ürünleri (ETP'ler), toplam arzın yüzde 7'sine ulaşarak kritik bir eşiği aştı. 31 Ağustos itibarıyla fonların elinde 1,47 milyon Bitcoin bulunuyor. En büyük payı BlackRock ve Fidelity'nin yönettiği ABD merkezli ETF'ler aldı.

Fonlarda Rekor Birikim ve Yavaşlayan Talep Dikkat Çekiyor

ABD merkezli fonlar, toplamda 1,29 milyon Bitcoin ile küresel ETP piyasasında öne çıkıyor. BlackRock'un iShares Bitcoin Trust ETF'i 746.810 BTC ile lider olurken, Fidelity'nin fonu yaklaşık 199.500 BTC'ye ulaştı.

Aralık 2024'ten bu yana fonlara 170 bin Bitcoin eklendi. Bu miktar yaklaşık 18,7 milyar dolara denk geliyor. Ancak ağustos ayında küresel Bitcoin ETP'lerinden 301 milyon dolar çıkış olurken, Ethereum fonlarına 3,95 milyar dolar giriş gerçekleşti.

Blockchain verileri, bazı büyük yatırımcıların (whale) Bitcoin satışlarıyla Ether alımlarına yöneldiğini gösterdi. Yalnızca bir balina, 12 saat içinde 4.000 BTC satarak 96.859 Ether aldı. Toplamda dokuz balina yaklaşık 456 milyon dolarlık dönüşüm yaptı.

Uzmanlar, Eylül ayının Bitcoin için tarihsel olarak zayıf bir dönem olduğuna dikkat çekiyor. Aynı dönemde altın fiyatları yükselirken, yatırımcılar ayrıca ABD'de düzenleyici onay bekleyen 92 yeni kripto ETF'ine odaklanmış durumda. Bu fonlar arasında Solana ve XRP ürünleri öne çıkıyor.

Analistler, Bitcoin'in uzun vadede yükseliş potansiyelini koruduğunu ancak 1 milyon dolar hedefinin kademeli ve "sıkıcı" bir süreç olabileceğini belirtiyor. Piyasa raporları da ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimleri öncesi hareketliliğe dikkat çekiyor.

