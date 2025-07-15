Bitcoin fiyatı balina satışlarıyla gerileyebilir

Bitcoin fiyatı balina satışlarıyla gerileyebilir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin fiyatı, balinaların Binance üzerindeki satışları nedeniyle 114 bin dolara gerileyerek CME vadeli işlemlerinde oluşan fiyat boşluğunu kapatabilir.

Hafta başında 123 bin dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin, salı günü yüzde 5 düşüşle 116 bin 850 dolara geriledi. Uzmanlar, fiyat düşüşünün büyük yatırımcıların (balinalar) Binance üzerinde gerçekleştirdiği kâr satışlarıyla bağlantılı olduğunu belirtiyor. CME vadeli işlemlerindeki fiyat boşluğunun kapatılması amacıyla Bitcoin'in kısa vadede 114 bin dolar seviyesine gerileyebileceği vurgulanıyor.

Binance Balina Aktivitesi Rekor Seviyeye Ulaştı

Piyasa analizlerine göre Bitcoin fiyatındaki son gerileme, Binance üzerindeki balina aktivitesindeki keskin artıştan kaynaklandı. Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'in balina aktivitesi endeksi, Bitcoin'in 122 bin dolarlık rekorunun ardından hızla yükseldi. Bu durum, büyük yatırımcıların önemli miktarda Bitcoin'i borsaya transfer ettiğini ve satış baskısının arttığını gösteriyor.

Verilere göre pazartesi günü balinalar, yaklaşık 1.800 BTC'yi Binance cüzdanlarına aktardı. Yapılan analizlere göre değeri 1 milyon doların üzerindeki işlemler, Binance üzerindeki toplam Bitcoin girişlerinin yüzde 35'inden fazlasını oluşturdu. Piyasa analistleri, bu hareketin büyük ölçekli yatırımcıların ya kâr realizasyonu ya da yüksek volatilite ortamında pozisyon almak amacıyla gerçekleştiğini ifade ediyor.

CryptoQuant analisti Crazzyblockk, bu gelişmeleri değerlendirirken, "Bu çapta satış baskısının en likit borsa üzerinde görülmesi, fiyat oynaklığının artma riskini de beraberinde getiriyor." dedi. Benzer şekilde Bitwise Avrupa Araştırma Başkanı André Dragosch da uzun vadeli yatırımcıların önemli ölçüde kâr realizasyonu yaptığını belirtti ve yüzde 98'lik Bitcoin arzının kârda olmasının düzeltme riskini yükselttiğine dikkat çekti.

Bitcoin'in son yükselişi, CME vadeli işlemlerinde 114 bin 380 dolar ile 115 bin 630 dolar arasında fiyat boşluğu oluşturdu. Tarihsel veriler, bu boşlukların genellikle fiyat hareketleriyle kapatıldığını ortaya koyuyor. Bu nedenle piyasa uzmanları, Bitcoin'in kısa süre içinde 114 bin dolara gerileyerek bu boşluğu doldurmasının muhtemel olduğuna işaret ediyor.

Kripto analisti Mikybull Crypto, Bitcoin'in ABD TÜFE verisi açıklaması sırasında CME boşluğunu kapattıktan sonra yükselişini sürdüreceğini öngörüyor. Ancak MN Capital kurucusu Michael van de Pope, düzeltmenin daha derinleşerek fiyatın 108 bin dolara kadar gerileyebileceği konusunda uyarıyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Trump, Putin'e 50 gün süre verdi: Anlaşma sağlanamazsa, Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacağız

"Kabul etmezse Rusya'ya çok ağır yaptırımlar uygulayacağız"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya faciasında yeni görüntüler! Otel müdürü ardına bakmadan kaçmış

Kartalkaya faciasında yeni görüntüler! Ardına bakmadan kaçmış
title