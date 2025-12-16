Haberler

Bitcoin ağ aktivitesi son zamanların en düşük seviyesine geriledi

Güncelleme:
Bitcoin ağındaki aktif adres sayısı son on iki ayın en düşük seviyesine gerilerken, madenci gelirlerindeki düşüş dikkat çekiyor. Runes işlemlerinin ağdaki yoğunluğuna rağmen işlem ücretlerine katkısının düşük kalması, blok alanı talebine dair endişeleri artırıyor.

Yılın son günlerine girilirken lider kripto para birimi Bitcoin'in ağ aktivitesinde belirgin bir yavaşlama göze çarpıyor. Yedi günlük hareketli ortalamaya göre aktif adres sayısı 660 bin seviyesine kadar gerileyerek son bir yılın en düşük değerini kaydetti. Piyasada genellikle yıl sonlarında mevsimsel bir durgunluk beklense de mevcut veriler ağ genelinde daha derin bir zayıflığa işaret ediyor.

Aktif adres sayısındaki bu geri çekilme, Ordinals ve Runes spekülasyonlarının zirve yaptığı Aralık 2024 döneminden bu yana görülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Bilindiği üzere Ordinals, resim veya metin gibi verilerin doğrudan bireysel satoshi'lere işlenmesini sağlarken, daha yeni bir protokol olan Runes ise Bitcoin üzerinde değiştirilebilir tokenların oluşturulmasına ve ticaretine olanak tanıyor.

RUNES İŞLEMLERİ AĞDA ÖNE ÇIKIYOR

Ağ aktivitesindeki bu düşüş, madenci ekonomisi üzerinde de ciddi bir baskı oluşturuyor. Üçüncü çeyrekte ortalama 50 milyon dolar seviyesinde olan günlük madenci geliri, yıl kapanışında yaklaşık 40 milyon dolara kadar geriledi. Söz konusu gelirin neredeyse tamamının işlem ücretlerinden ziyade blok ödüllerinden oluşması, Bitcoin blok alanına yönelik talebin sınırlı kaldığını gösteriyor.

Ağın işlem kompozisyonunda ise alışılmadık bir dengesizlik dikkat çekiyor. Runes işlemleri toplam ağ trafiğinin büyük bir kısmını oluşturmasına rağmen toplam ücret gelirine katkısı sadece yüzde 5 ila 10 arasında kalıyor. Bitcoin ağında kullanıcılar işlem ücreti oranını kendileri belirleyebiliyor ve madenciler genellikle yüksek ücretli işlemlere öncelik veriyor. Ancak blok alanı talebinin düşük olduğu dönemlerde, Runes gibi çok düşük ücretli işlemler de madenciler tarafından işleme alınıyor.

İşlem sayısının yüksek görünmesine rağmen ücret üretiminin minimum düzeyde kalması, blok alanı talebinin niteliği konusunda endişe yaratıyor. Ağ trafiğinin yarısının neredeyse hiç gelir getirmeyen işlemlerden oluşması, ağ kullanımı ile değer yaratımı arasında bir uyumsuzluk olduğunu düşündürüyor. Blok ödüllerinin her yarılanma döngüsüyle birlikte azalacağı göz önüne alındığında, madencilerin sürdürülebilir bir gelir elde edebilmesi için gelecekte blok alanı uğruna ödeme yapmaya istekli kullanıcılara daha fazla ihtiyaç duyulacak.

Burak KÖSE
500

