BIT Mining büyük alımla Solana portföyünü ikiye katladı

Güncelleme:
BIT Mining Solana (SOL) rezervlerini 17.221 token alımıyla ikiye katlayarak 44.000'e çıkarırken, Upexi da 18.000 token ekleyerek 2 milyon SOL'a ulaştı. İki şirketin hisse değerleri yüzde 5-6 arttı. Arthur Hayes'in Upexi'ye danışman olarak katılması dikkat çekerken, toplam hazine değeri 465 milyon doları geçti.

Solana hazine şirketleri arasında yaşanan büyük alım dalgası, kripto para piyasasında önemli bir trend haline geldi. Yapılan açıklamalar, iki büyük şirketin stratejik hamleleri ile piyasada yeni bir dönem başladığını gösteriyor.

Solana Hazine Şirketlerinin Varlık Değeri Yarım Milyar Doları Geçti

BIT Mining, son alımlarıyla toplam SOL varlığını neredeyse ikiye katladığını duyurdu. Şirket, 17.221 SOL satın alarak portföyünü 44.000 SOL'a çıkardı.

NYSE'de işlem gören şirketin hisseleri yüzde 6'nın üzerinde yükseldi. BIT Mining, yakında SOLAI Limited adıyla yeniden yapılanacağını da açıkladı.

Upexi, daha büyük bir hamle yaparak portföyünü yaklaşık 18.000 SOL artırdı. Şirket, şu anda 2 milyonun üzerinde SOL'a sahip ve kripto hazinesi 456 milyon dolar değere ulaştı.

En dikkat çekici gelişme, BitMEX kurucu ortağı Arthur Hayes'in Upexi'ye ilk dış danışman olarak katılması oldu. Bu atama, şirketin kripto stratejilerini güçlendireceği bekleniyor.

Upexi, yeni bir metrik olan "hisse başına düzeltilmiş SOL" kavramını tanıttı. Bu metrik, şirketin üç farklı değer yaratma mekanizmasını -sermaye ihracı, indirimli SOL alımları ve staking gelirlerini- hesaba katıyor.

Şirket, nisan ayındaki 100 milyon dolarlık özel sermaye satışından bu yana hisse başına düzeltilmiş SOL değerinin 1,93 dolardan yüzde 126 artışla 4,37 dolara ulaştığını bildirdi.

Staking operasyonları konusunda Upexi günlük yaklaşık 105.000 dolar gelir elde ettiğini iddia ediyor. BIT Mining ise detay vermese de daha önce şirket içi validatörü çalıştırdığını açıklamıştı.

Serkan KÖSE
