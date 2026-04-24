Birleşik Krallık'ta yasa dışı kripto işlemlerine operasyon

Şüpheli tesislerde yerinde faaliyet durdurma bildirimleri teslim edilerek operatörlere faaliyetlerini derhal durdurmalarını emreden kararlar iletildi. Operasyon sırasında toplanan deliller, süregelen birden fazla cezai soruşturmayı desteklemek amacıyla kullanılıyor.

FCA'nın denetim ve piyasa gözetiminden sorumlu icra direktörü Steve Smart, "Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren kayıtsız P2P kripto yatırımcısı yasa dışı bir şekilde hareket ediyor ve finansal suç riski oluşturuyor." dedi. Regülatör, ülkede halihazırda kayıtlı hiçbir P2P kripto yatırımcısı ya da platformunun bulunmadığını da kaydetti. Güneybatı Bölgesel Organize Suç Birimi'nden Dedektif Müfettiş Ross Flay ise kayıtsız P2P yatırımcılarının suç gelirlerini hareket ettirmek, gizlemek ve harcamak için zemin oluşturduğunu öne sürdü.

FCA'NIN GENİŞLEYEN KRİPTO YAPTIRIMI

Bu operasyon, FCA'nın kripto sektöründeki yaptırım adımlarının bir halkası. Regülatör, daha önce yasadışı kripto ATM ağı işleten kişiyi yargıya taşımıştı. Haziran 2024'te ise Londra polisiyle birlikte hareket ederek yasadışı kripto borsası işlettiği iddia edilen iki kişiyi gözaltına almıştı. Mart ayında hayata geçirilen Atlantik Operasyonu'nda Birleşik Krallık, ABD ve Kanada yetkilileri kripto dolandırıcılığıyla bağlantılı varlıkları dondurdu. Üç ülkede 20.000'den fazla mağdurun tespit edildiği operasyonda 12 milyon dolar değerinde şüpheli suç geliri ele geçirilirken araştırmacılar ayrıca dolandırıcılık ağlarıyla bağlantılı 45 milyon doların üzerinde çalıntı kripto izini sürdü.

AMLBot CEO'su Slav Demchuk, baskınların yeni FSMA kripto rejimi kapsamında önemli bir kırılma noktasına işaret ettiğini söyledi. Kayıtsız tezgâh üstü (OTC) masaların artık yalnızca kara para aklamayla mücadele kaydındaki bir boşluk olmaktan çıkıp yetkisiz düzenlenmiş faaliyet kapsamına girdiğini vurgulayan Demchuk, yaptırım süreçlerinin bundan böyle geleneksel finansa benzeyeceğini belirtti. Hukuk firması Gherson Solicitors'tan beyaz yaka suçları uzmanı Thomas Cattee ise FCA'nın bu adımının tam kripto rejimi yürürlüğe girmeden proaktif yaptırım yolunu sürdüreceğinin göstergesi olduğunu vurguladı.

FCA, bu ayın başında 2027'de yürürlüğe girmesi beklenen kripto düzenleyici çerçevesi için danışma sürecini başlattı. Stablecoin, işlem platformları, saklama ve staking alanlarını kapsayan çerçeve kapsamında şirketlerin Eylül 2026'dan itibaren yetkilendirme başvurusunda bulunabilmesi öngörülüyor.