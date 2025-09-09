Haberler

Bireysel Bitcoin madencisi imkansızı başardı

Güncelleme:
Bitcoin madencisi sadece 200 TH/s hashrate ile 913.593 numaralı bloğu çözerek 347.980 dolar kazandı. Bu başarı günde 36 binde 1 olan olasılığa denk geliyor. CKpool geliştiricisi Con Kolivas, bu durumu 100 yılda bir görülen mucize olarak nitelendirdi. Madenci toplam 3.129 BTC ödül elde etti.

Bitcoin madenciliğinde dev şirketlerin milyonlarca dolarlık sistemleriyle rekabet kızışırken, bireysel madenciler genellikle paylaşımlı sisteme dahil olarak istikrarlı gelir elde etmeyi tercih ediyor. Ancak bazı cesur madenciler piyango benzeri büyük ödül şansı için bireysel madenciliği deniyor.

Şanslı Madenci 200 TH Hashrate ile 350 Bin Dolar Kazandı

Geçtiğimiz gün gerçekleşen bu olağanüstü başarı, Bitcoin Blockchain ağının toplam hash gücünün yalnızca yüzde 0,00002'sine sahip olan bir madencinin mümkün kıldığı bir mucize olarak değerlendiriliyor.

CKpool geliştiricisi Con Kolivas, X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı paylaşımda "bc1q~jr38 adresli madenciyi tebrik ederiz." diyerek başarıyı kutladı. Kolivas, "200 TH hashrate ile 307. tekil bloğu çözen bu madencinin günlük başarı şansı sadece 36 binde 1 seviyesindeydi." açıklamasında bulundu.

Bu hashrate seviyesi, günümüz standartlarında yalnızca bir adet 2024 Bitmain Antminer S21 hava soğutmalı madencilik makinesine eşdeğer durumda.

Karşılaştırma açısından, önde gelen halka açık Bitcoin madencilik şirketleri MARA ve IREN yönettiği hashrate sırasıyla yaklaşık 59,4 EH/s ve 50 EH/s seviyesinde bulunuyor. Bu rakamlar, bireysel madencinin başardığı bu galibiyetin ne denli olağanüstü olduğunu net şekilde belirtiyor.

Bitcoin ağının mevcut durumda 1,04 ZH/s toplam hashrate seviyesine ulaştığı bir dönemde, bireysel madencilerin blok bulma ihtimali matematiksel olarak son derece düşük seviyede kalıyor.

Madenci toplam 3,129 BTC ödül kazandı ve bu miktar 3,125 BTC blok sübvansiyonu ile 0,004 BTC işlem ücretlerinden oluşuyor. 347.980 dolarlık bu ödül, solo madenciliğin riskli doğasına rağmen büyük kazançlar sağlayabileceğinin bir kanıtı olarak öne çıkıyor.

Serkan KÖSE
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
