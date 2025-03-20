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Bir ülke daha kripto yasaklarını sonlandırıyor
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Pakistan Kripto Konseyi CEO'su Bilal Bin Saqib, ülkenin kripto para birimleri için yasal çerçeve geliştirerek yabancı yatırımcıları çekmeyi ve Blockchain finansmanında lider olmayı hedeflediğini açıkladı. 20 milyon kripto kullanıcısı bulunan Pakistan, genç nüfusuyla Web3 alanında öne çıkmaya hazırlanıyor.

Pakistan, uluslararası yatırımcıları çekmek amacıyla kripto para birimleri için kapsamlı bir yasal çerçeve geliştiriyor. Pakistan Kripto Konseyi CEO'su Bilal Bin Saqib, ülkenin Blockchain destekli finansta lider olmayı hedeflediğini vurguladı. Chainalysis verilerine göre kripto benimseme sıralamasında dokuzuncu olan Pakistan, 20 milyon kripto kullanıcısıyla dikkat çekiyor.

Pakistan Kripto Düzenlemelerini Hızlandırıyor

Pakistan, uluslararası yatırımcıları ülkeye çekmek amacıyla kripto para birimleri için yasal bir çerçeve geliştirme çalışmalarına hız verdi. Pakistan Kripto Konseyi CEO'su Bilal Bin Saqib, 20 Mart tarihinde Bloomberg'e verdiği demeçte, ülkenin artık kenarda durmak istemediğini ve düzenleyici netliğe sahip, iş dünyası dostu bir yasal yapıya ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Saqib, "Pakistan'ın Blockchain destekli finans alanında lider olmasını ve uluslararası yatırımları çekmesini istiyoruz. Nüfusumuzun yüzde 60'ı 30 yaşın altında ve inşa etmeye hazır Web3 yerlisi bir iş gücümüz bulunuyor," ifadelerini kullandı.

Bu ayın başlarında Pakistan Maliye Bakanı tarafından kripto para birimlerinin yönetiminden sorumlu baş danışman olarak atanan Saqib, ülkede 20 milyon kripto kullanıcısı olduğunu iddia etti. Blockchain analiz firması Chainalysis, geçen yıl yayınladığı raporda Pakistan'ı kripto benimseme sıralamasında dokuzuncu sıraya yerleştirmişti.

Saqib, ABD Başkanı Donald Trump'ı "tarihteki kripto için en büyük yükseliş katalizörü" olarak nitelendirerek, "Trump kriptoyu ulusal bir öncelik haline getiriyor ve Pakistan da dahil olmak üzere her ülke buna uymak zorunda kalacak, aksi takdirde geride kalma riskiyle karşı karşıya kalacak." değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, Trump'ın hükümete devredilen dijital varlıkları kullanarak bir Bitcoin rezervi ve kripto stoku oluşturmak için harekete geçtiğini de sözlerine ekledi.

Saqib, Pakistan ve Nijerya gibi gelişmekte olan ülkelerin Blockchain ve kripto kullanımından önemli faydalar sağlayabileceğini vurguladı. "Her iki ülke de havale ve ticaret için Blockchainden yararlanarak geleneksel bankacılığa olan bağımlılığı azaltabilir, yüzde 5-9 arasındaki ücretleri düşürebilir ve sorunsuz sınır ötesi ödeme ağları oluşturabilir." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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