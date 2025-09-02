Haberler

Binance Latin Amerika stratejisini Meksika üzerinden kuruyor

Binance Latin Amerika stratejisini Meksika üzerinden kuruyor
Binance, Meksika'da Medá adlı bağımsız varlığını kurarak Latin Amerika pazarına dört yıl boyunca 53 milyon dolar yatırım yapacağını duyurdu. Elektronik Ödeme Fonları Kurumu statüsündeki platform peso işlemlerinde büyük kolaylık sağlayacak. 125 milyonluk nüfusa sahip Meksika, Binance için kritik bir pazar konumunda bulunuyor.

Dünya genelinde 24 ülkede lisans sahibi olan Binance'in Meksika hamlesi, şirketin küresel genişleme stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Medá platformu, sadece bir kripto borsası değil aynı zamanda kapsamlı fintech hizmetleri sunacak bir ekosistem olarak tasarlandı.

Kripto Devi Binance 24 Ülkede Düzenleyici Onay Elde Etti

Latin Amerika sorumlusu Guilherme Nazar, Medá'nın Meksika peso'su ile işlem yapan platformlar arasında önemli bir rakip olmayı hedeflediğini açıkladı.

Bağımsız bir ekip tarafından yönetilecek olan Medá, operasyonel bağımsızlığı sağlayacak. Bu yapı, geleneksel finansal sektör ile sanal varlıklar ekosistemi arasında sağlıklı köprü kuracak.

Elektronik Ödeme Fonları Kurumu (IFPE) olarak tescil edilen Medá, Meksika mali otoriteleri tarafından düzenleniyor. Platform, kullanıcılara peso ile para yatırma ve çekme işlemlerinde büyük kolaylık sağlayacak.

Binance'in bu adımı, artan rekabetin tüketicilere fayda sağlayacağını öngörüyor. Nazar, Meksika nüfusunun daha uygun maliyetlerle yüksek kaliteli finansal teknoloji hizmetlerine erişeceğini belirtti.

Şirket, önümüzdeki dört yıl boyunca bir milyar Meksika pesosunu aşan yatırım ile bölgede güçlü bir varlık oluşturmayı planlıyor.

