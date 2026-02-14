Binance'in Fransa yöneticisi silahlı ev baskınının hedefi oldu

Fransa'daki kripto para sektörüne yönelik fiziksel saldırı dalgasına yeni bir halka daha eklendi. Yerel polis raporlarına göre, silahlı oldukları iddia edilen üç maskeli kişi, 12 Şubat perşembe sabahı erken saatlerde Val-de- Marne'da bir konut binasına zorla girerek Binance'ın Fransa operasyonlarını yöneten David Princay'ı aradı. Saldırganlar yöneticiyi bulamadı ve yalnızca iki cep telefonu alarak binayı terk etti.

İKİNCİ BASKINDA DA YANLIŞ ADRESE GİTTİLER

Aktarılan bilgilere göre aynı grup, yaklaşık iki saat sonra öğle saatlerinden önce Vaucresson'da ikinci bir ev baskını girişiminde bulundu. Bu kez de kripto girişimcisini hedef alan saldırganların yanlış adrese gittiği belirtildi. Polis, çalınan telefonların sinyal takibi ve güvenlik kamerası görüntüleri aracılığıyla şüphelileri Lyon'a giden bir trene binerken tespit etti. Üç kişi aynı gün Lyon Perrache istasyonunda BRI (Araştırma ve Müdahale Birimi) tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Haberi ilk olarak Fransız yayın kuruluşu RTL duyurdu.

Binance sözcüsü yaptığı açıklamada, "Çalışanlarımızdan birinin evine yapılan bir baskından haberdarız" dedi. Sözcü, "Devam eden soruşturmanın bütünlüğünü korumak ve ilgili tüm kişilerin güvenliğini sağlamak adına, bu aşamada spesifik detaylara ilişkin yorum yapmayacağız" ifadelerini kullandı.